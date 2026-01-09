Madagascar: Épidémie/Peste pulmonaire - Une fillette soupçonnée avoir succombé à la maladie

La peste pulmonaire serait à l'origine du décès d'une fillette de 9 ans du fokontany Ampihadiamby, dans le district d'Ambositra, dans la région Amoron'i Mania, selon la confirmation des médecins sur place. « Il a été décidé de procéder à l'inhumation immédiate du corps. La fillette est décédée le lundi 5 janvier et a été enterrée le mardi 6 janvier », nous a confirmé une source auprès de la Gendarmerie d'Ambositra.

L'enfant, malade depuis la fin du mois de décembre, a succombé et les tests de diagnostic rapide ont révélé la présence de la peste. Malgré cette confirmation, la famille a refusé de reconnaître la maladie et a attribué la mort à un acte de sorcellerie, ce qui a nécessité l'intervention des autorités sanitaires et des forces de l'ordre.

Face aux craintes d'une éventuelle propagation de la maladie, des mesures sanitaires ont été mises en place sans délai. L'Organisme Mixte de Conception (OMC) élargi d'Ambositra s'est réuni pour adopter des mesures de prévention contre la propagation de la peste.

Elles concernent notamment les personnes ayant été en contact direct avec la défunte ainsi que les habitants vivant à proximité de son domicile. Parmi ces dispositions figurent l'inhumation dans un site dédié et la restriction des déplacements pour les personnes contacts, a précisé la préfète d'Ambositra, Hortensia Razazaroanabavy. Une réunion a été organisée pour discuter des mesures d'hygiène dans les bureaux, les établissements scolaires et bien d'autres endroits fréquentés.

Parallèlement, la lutte contre la peste se poursuit. Des opérations de nettoyage collectif sont organisées dans les différents fokontany afin de réduire les risques de contamination et de sensibiliser la population aux bonnes pratiques d'hygiène.

Les autorités sanitaires insistent sur le fait que l'insalubrité, la présence de déchets et la proximité avec les animaux porteurs de la maladie favorisent sa propagation. « Pourtant, certains habitants restent encore réticents à ces consignes, ne percevant pas toujours le lien direct entre hygiène et prévention de l'épidémie », a déclaré le préfet d'Ambositra.

Pour cette raison, les agents de santé d'Ambositra multiplient les actions de sensibilisation. Ils appellent la population à faire preuve de vigilance, à maintenir des gestes simples mais essentiels, comme se laver régulièrement les mains et éviter les contacts avec les animaux suspects, et à respecter scrupuleusement les mesures sanitaires.

Les habitants sont également invités à alerter immédiatement les responsables locaux en cas de signes suspects ou de tout comportement pouvant favoriser la propagation de la peste, afin que des interventions rapides puissent être mises en place et limiter l'extension de l'épidémie.