Afrique: Tennis/ITF/CAT U14-16 - Les jeunes Akomba défient les élites de l'Afrique australe

9 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Du 9 au 17 janvier, Madagascar engage une sélection U14 et U16 au championnat d'Afrique australe ITF/CAT Southern Africa, organisé au National Tennis Centre de Gaborone, au Botswana. Ce rendez-vous majeur du tennis junior permet d'évaluer le potentiel des jeunes raquettes nationales, les Akomba, face aux meilleures formations d'Afrique australe.

Placée sous l'égide de l'ITF et de la Confédération africaine de tennis (CAT), cette compétition figure parmi les temps forts du calendrier junior africain. Elle réunit chaque année les meilleurs espoirs du sud du continent dans des épreuves individuelles et par équipes, offrant un cadre idéal pour l'apprentissage du haut niveau.

Pour Madagascar, cette participation s'inscrit dans une logique de développement et d'exposition internationale, indispensable à la progression des jeunes talents. La sélection malgache s'appuie sur un groupe prometteur en U14 filles avec Ainameva Onintsoa Ramanampanoharana, Koloina Randriamananjara et Ambinimanana Précieuse Rakotovao, engagées dans un tableau relevé.

2019 comme année de référence

Chez les garçons U14, Ilo Yoann Rasoarahona Randriamanga, Manome Fifaliana Rakotoniaina et Antso Loïc Rakotomalala incarnent l'espoir d'un tennis combatif. En U16, Eliana Matei Randrianasolo et Ny Avo Andrianina Razafindrazaka apportent davantage de maturité à la délégation, encadrée par le coach Miary Zo Dominique Rakotondramboa.

Les meilleures références malgaches dans cette compétition remontent à l'édition 2019. En U14 filles, Randy Rakotoarilala avait été sacrée championne, Miotisoa Rasendra finaliste et Maholy Razakaniaina finaliste du double. Chez les garçons U14, Mahefa et Finoana Rakotomalala, associés à Harena Rafidiarison, avaient pris la troisième place par équipes.

En U16 filles, Mialy et Narindra Ranaivo, avec Safidisoa Nomenjanahary, avaient décroché le titre par équipes, le double et une médaille de bronze en simple. En U16 garçons, Toky Ranaivo s'était illustré par un sacre en simple, avant d'être finaliste en double avec Fenosoa Rasendra et vice-champion par équipes avec Sampras Rakotondraibe.

Les jeunes Malgaches abordent ce tournoi avec l'objectif de progresser match après match, tout en posant les bases d'un avenir plus compétitif pour le tennis national.

