Madagascar: Adduction d'eau - L'Approvisionnement reste à améliorer

Antananarivo renforce son approvisionnement en eau potable. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, a remis des équipements à la Jirama pour garantir un approvisionnement stable en eau potable.

La donation est composée de groupes électrogènes et d'équipements stratégiques pour les stations de distribution d'eau à Antananarivo et dans les régions. Selon ce ministère, les coupures d'électricité sont l'un des principaux obstacles à une distribution continue de l'eau, provoquant des perturbations dans l'approvisionnement domestique. Grâce à ce soutien matériel, la Jirama pourra désormais maintenir ses services même en cas de panne d'électricité.

Parmi les bénéficiaires figurent les stations de distribution d'eau d'Ambodimitra, rue Guillet, Sabotsy Namehana, Anosizato, Antsahameva, Mandriambero, Betongolo, ainsi que celles situées dans les campus universitaires (Université d'Ankatso), et à Amboaroy, Ambohimanarina, Ambatondratrimo, Analamahitsy, Ambohibe et Ambohidroa. Ces équipements devraient également résoudre les problèmes de qualité d'eau qui arrivent dans les robinets des ménages.

La Jirama a reçu des équipements pour réparer et renforcer le réseau de distribution, qui permettront d'intervenir rapidement en cas de problème et de réduire les pertes d'eau causées par les dommages aux installations.

Grâce à ces mesures, les habitants d'Antananarivo et des autres régions peuvent espérer une distribution d'eau plus stable et continue, même face aux aléas électriques.