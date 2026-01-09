Madagascar: PFL - AS Fanalamanga incertaine

Menace d'une dissolution. Le match entre l'AS Fanalamanga et l'Ajesaia prévu à Ambatondrazaka dimanche, comptant pour la deuxième partie de la première journée de la phase de conférences de la Pure Play Football League (PFL), n'aura finalement pas lieu.

« Le club ne s'est plus engagé pour la compétition. Nous attendrons jusqu'au vendredi (ce jour) la confirmation officielle », a précisé le président de la CFEM, Henin-tsoa Rakotoarimanana, dit Tôta. Les bruits de coulisse sur la dissolution du club circulaient depuis le début de cette semaine.

« La raison est : la société change de patron ». Une telle dissolution, qu'il s'agisse d'un club d'une société d'État ou d'une entreprise privée, plane en permanence et survient tôt ou tard à chaque changement de dirigeant, comme l'illustrent plusieurs cas, surtout dans les disciplines collectives.

« L'actuel président du club devrait en ce moment rencontrer le nouveau directeur général. Nous communiquerons ultérieurement la décision finale. Nous avons pour le moment demandé le report de notre match prévu ce week-end », a souligné un responsable au sein de l'équipe d'Alaotra-Mangoro.

Les trois autres matchs prévus dimanche auront bel et bien lieu, confirme le président de l'association organisatrice du championnat élite. Antimo Record d'Atsimo-Andrefana recevra la Cospn à Toliara. La TGBC d'Atsinanana accueillera la Cosfa au stade Barikadimy à Toamasina. Et le derby du Boeny, entre Fosa Juniors FC et Tsaramandroso, se déroulera au stade Rabemananjara à Mahajanga.