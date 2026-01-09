Madagascar: Handball - Quatre prétendants briguent la place de président

La Fédération malagasy de handball (FMH) tiendra son assemblée générale élective ce samedi au Palais des sports de Mahamasina. À l'issue de ce rendez-vous statutaire, la fédération élira son nouveau président. Quatre candidats sont en lice pour diriger l'instance nationale.

Il s'agit de Zo Rasolofoson, de son vrai nom Herizo Thierry Rasolofoson, actuel secrétaire général de la FMH, de Mananjara Jaona Razafindredohy, Andoniaina Henintsoa Guillaume et Andriamanga Herilovasoa Andrianisainana Ratsimandao. La présidente sortante, Régina Clarisse Raherijaona, a choisi de ne pas se représenter.

Cette élection intervient dans un contexte marqué par plusieurs défis pour le handball malgache. Au cours de la dernière décennie, la discipline a enregistré des résultats contrastés sur les scènes nationale, régionale et continentale. Les sélections nationales peinent à retrouver une dynamique compétitive, tandis que les clubs évoluent dans un environnement limité en moyens financiers et matériels.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur le plan local, les compétitions nationales et régionales se poursuivent de manière régulière, mais leur développement reste freiné par un manque de visibilité, des insuffisances en encadrement technique et une structuration encore fragile. Certaines finales chez les seniors masculins ont également été marquées par des interruptions ou des difficultés organisationnelles, alimentant les débats au sein du milieu.

L'élection de ce samedi dépasse largement le simple renouvellement des instances dirigeantes. Elle constitue un véritable choix stratégique pour l'avenir du handball malgache. L'heureux élu héritera d'une mission à la fois complexe et urgente. Il devra avant tout restaurer la crédibilité de la FMH, en instaurant une gouvernance transparente, inclusive et fédératrice.

La relance de la formation des jeunes joueurs et des encadreurs techniques devra figurer au cœur des priorités, tout comme la redynamisation des championnats régionaux et nationaux. Le soutien effectif aux clubs, sections et ligues sera également déterminant pour reconstruire une base solide.

Sur le plan sportif, le futur président sera attendu sur sa capacité à redonner une véritable ambition et un nouveau départ pour la discipline en perte de vitesse. Plus que jamais, la FMH a besoin d'un dirigeant visionnaire, capable de transformer les discours en actions concrètes et de replacer durablement le handball malgache sur la voie de la renaissance.

Tillo Randriamiharinosy, coach de l'équipe nationale Akio, est très clair dans son souhait « que le nouveau président sorte des sentiers battus et apporte un nouveau souffle ».