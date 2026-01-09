Madagascar: Exposition - « Tambatra » réunit quatre artistes contemporains

À travers une exposition collective forte et engagée, quatre artistes malgaches unissent leurs voix pour interroger la réalité brute du quotidien.

Dès les premiers pas dans l'exposition Tambatra, le visiteur est invité à ressentir avant même de regarder. Présentée du 15 janvier au 5 février à Is'Art Galerie - Tiers-Lieu Mahatazana, et inaugurée lors d'un vernissage prévu dans la soirée du 15 janvier, cette exposition marque la première exposition collective de l'année 2026 au sein du lieu.

Ici, l'art murmure ce que l'on tait, révèle ce que l'on évite et affirme, avec force, un esprit de résistance profondément ancré dans la création contemporaine malgache. Bien plus qu'un simple rassemblement d'oeuvres, Tambatra se veut un appel à l'union, à la solidarité et à la réflexion collective.

Conçue comme une véritable chambre de réflexion, l'exposition s'ancre dans la réalité du terrain, sans chimère. Elle explore le quotidien dans toute sa sensibilité, en laissant chaque artiste exprimer son univers propre, ses fioritures et ses angles de lecture, tout en s'inscrivant dans un concept commun. Tambatra offre ainsi une plateforme d'expression aux artistes, leur permettant de dialoguer entre eux et de se rapprocher du public.

Figures actives

Cette exposition collective réunit quatre artistes confirmés : Isaac A., Andri M., Natoa R. et Amir J. Tous sont des figures actives de la scène artistique malgache, déjà engagées sur la scène internationale, et reconnus comme de véritables ambassadeurs du savoir-faire artistique local.

Isaac A. développe une pratique multidisciplinaire mêlant peinture, art numérique et techniques mixtes. Son travail interroge la manière dont les vécus façonnent notre perception de nous-mêmes et des autres, tout en questionnant l'effacement progressif de l'Ethos et de l'Anima dans un monde de plus en plus brutaliste, où réel et virtuel s'entremêlent.

Architecte de formation et artiste autodidacte, Andri M., né en 1995 à Antananarivo, explore depuis 2010 une approche singulière de la mosaïque à partir de matières recyclées, à la frontière entre sculpture et peinture. Son travail témoigne d'un dialogue subtil entre forme, matière et mémoire.

Natoa R. (Natoa Rasolonjatovo) est un peintre plasticien dont l'oeuvre s'enracine dans la dignité humaine. Issu d'un milieu familial engagé dans des actions sociales, il traduit dans ses créations une attention profonde à la valeur de chaque individu. Entre abstraction, surnaturel et figuration, ses oeuvres évoquent la liberté, la vulnérabilité et la résilience.

Amir J., quant à lui, est né en 1994 à Befandriana Nord et vit à Antananarivo. Il se distingue par une signature visuelle immédiatement reconnaissable. Fond blanc, sobriété, précision et scènes de vie du quotidien caractérisent son travail. Autodidacte, il prône une esthétique de l'essentiel, invitant le regard à ralentir pour redécouvrir une réalité souvent banalisée par la vitesse du monde moderne.