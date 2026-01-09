Madagascar: Maevatanàna - Un policier et un militaire écroués

9 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Deux membres des forces de l'ordre ont été incarcérés mardi à Maevatanàna après leur implication dans l'attaque d'une peseuse d'or survenue au mois de décembre 2025.

Le premier, un policier en poste au PPA Ambondromamy, avait été arrêté dès le jour des faits. Le second, un militaire ayant déjà accompli son service national et en attente de « réengagement », a été interpellé par les enquêteurs à la fin de l'année. Attiré par son épouse dans un débit de boissons, il a été encerclé par six policiers et leur supérieur.

Une échauffourée a éclaté, au cours de laquelle un inspecteur de police a été blessé et souffre d'une fracture à la jambe gauche. Le militaire a tenté de prendre la fuite mais a finalement été maîtrisé et conduit au commissariat. Lors de son interrogatoire, il a reconnu avoir participé à l'attaque avec ses complices. Présenté devant le parquet, il a été placé en détention provisoire, rejoignant ainsi le policier déjà mis en prison.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les faits remontent à la nuit du 22 au 23 décembre, lorsque quatre individus armés ont tenté de s'en prendre à la victime près d'une EPP en pleine ville de Maevatanàna.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.