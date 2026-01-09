Madagascar: Maevatanàna - Un policier et un militaire écroués

Deux membres des forces de l'ordre ont été incarcérés mardi à Maevatanàna après leur implication dans l'attaque d'une peseuse d'or survenue au mois de décembre 2025.

Le premier, un policier en poste au PPA Ambondromamy, avait été arrêté dès le jour des faits. Le second, un militaire ayant déjà accompli son service national et en attente de « réengagement », a été interpellé par les enquêteurs à la fin de l'année. Attiré par son épouse dans un débit de boissons, il a été encerclé par six policiers et leur supérieur.

Une échauffourée a éclaté, au cours de laquelle un inspecteur de police a été blessé et souffre d'une fracture à la jambe gauche. Le militaire a tenté de prendre la fuite mais a finalement été maîtrisé et conduit au commissariat. Lors de son interrogatoire, il a reconnu avoir participé à l'attaque avec ses complices. Présenté devant le parquet, il a été placé en détention provisoire, rejoignant ainsi le policier déjà mis en prison.

Les faits remontent à la nuit du 22 au 23 décembre, lorsque quatre individus armés ont tenté de s'en prendre à la victime près d'une EPP en pleine ville de Maevatanàna.