Madagascar: Portrait - « Tambour Gasy » en rythme

Fondé par Tiana Rainitelo, Tambour Gasy est un collectif artistique malgache né du désir de préserver, valoriser et transmettre les musiques traditionnelles. Le tambour, emblème central du groupe, incarne le rassemblement, la mémoire et le dialogue. Aujourd'hui, le collectif rassemble 8 à 14 artistes, unis par la volonté de faire vivre la tradition tout en l'ouvrant à des formes contemporaines.

Le parcours du groupe est marqué par des prestations scéniques puissantes, tant sur les scènes locales qu'internationales, lors de festivals tels que le Festival Angaredona, et à travers des collaborations avec Ambondrona, Reko et plusieurs entreprises. Chaque performance mêle rythmes, chants, mouvements et énergie collective, offrant une immersion totale dans l'univers musical malgache.

Les musiciens de Tambour Gasy sont polyvalents: percussion, valiha, kabosy, sodina et autres instruments traditionnels leur permettent de créer des compositions allant du traditionnel au contemporain. Parallèlement, ils mènent un important travail de transmission à travers ateliers et cours, contribuant à la sauvegarde du patrimoine immatériel malgache.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le style artistique du groupe repose sur une fusion équilibrée entre tradition et modernité : rythmes rituels et festifs des différentes régions de Madagascar, arrangements contemporains, mises en scène dynamiques et forte dimension visuelle. Tambour Gasy ne reproduit pas la tradition, il la réinvente et la projette dans le présent tout en respectant ses fondements culturels et spirituels.

Pour l'avenir, le collectif prépare de nouveaux spectacles, des collaborations nationales et internationales, ainsi que la création d'un espace dédié à la transmission des musiques traditionnelles, combinant formation, résidences et création, avec pour objectif de devenir un pôle culturel ouvert aux jeunes talents.

La philosophie de Tambour Gasy repose sur le partage, la transmission, le respect et la fierté culturelle. La musique est pour eux un langage universel, un lien entre les générations et un pilier de l'âme et de la mémoire malgaches. Guidé par l'esprit du « fihavanana », le collectif place l'humain au centre de sa démarche, convaincu que la tradition doit vivre pour éclairer l'avenir.