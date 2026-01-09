Le Parti socialiste accuse le gouvernement d'avoir abandonné le monde rural, laissant les producteurs livrés aux manoeuvres des spéculateurs. Dans un communiqué rendu public hier, jeudi 8 janvier, le Ps dénonce des luttes internes au sommet de l'État et un amateurisme qu'elle juge dangereux pour l'ensemble de la filière.

Les ratés observés dans le démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide n'ont pas laissé indifférent le Parti socialiste. Dans un communiqué publié hier, jeudi 8 janvier, l'ancien parti au pouvoir a exprimé « sa déploration la plus ferme face à l'abandon du monde rural et à l'improvisation qui caractérisent l'action du gouvernement dirigé par Ousmane Sonko ».

Se disant profondément indigné par la dégradation alarmante de la condition du monde rural sénégalais, en particulier au sein de la filière arachidière, pilier historique de l'économie nationale, le Parti socialiste dresse un tableau sombre de la situation sur le terrain. Selon lui, sur les marchés hebdomadaires, le spectacle est accablant : des charrettes entières chargées de sacs d'arachide défilent devant des « banabana » et des rabatteurs qui dictent leur loi, imposant aux paysans des prix qualifiés d'indignes et humiliants, en totale contradiction avec la valeur de leur labeur.

« Acculés par les charges familiales et les urgences financières, les producteurs se voient livrés à une prédation économique systématique. Cette situation n'a rien d'une fatalité ; elle résulte directement de l'absence de régulation, d'anticipation et de protection de la part des autorités en place », martèle le Parti socialiste. Celui-ci dénonce également les luttes internes au sommet de l'État et une communication gouvernementale qualifiée de triomphaliste et déconnectée des réalités du terrain, alors que les producteurs sombrent dans le désarroi.

« Au lieu d'une politique agricole cohérente et ambitieuse, le pays n'est témoin que de guerres de clans au sommet de l'État », fustige le Ps, avant de renchérir : « Tandis que les producteurs sombrent dans le désarroi, le gouvernement s'égare dans des luttes intestines, révélant une absence criante de vision, de méthode et d'organisation. Cet amateurisme met dangereusement en péril l'ensemble de la filière. »

Par ailleurs, le Parti socialiste appelle l'ensemble des acteurs de la filière producteurs, organisations paysannes, opérateurs économiques et collectivités territoriales à s'organiser, se mobiliser et défendre leurs intérêts face à un régime jugé inexpérimenté et naviguant à vue. Réaffirmant son engagement historique en faveur d'une politique agricole fondée sur la justice sociale, la planification stratégique et la protection effective des paysans sénégalais, le Ps dénonce enfin les déclarations « pompeuses et triomphalistes » du gouvernement, estimant qu'elles ne reposent sur aucune donnée statistique sérieuse.