Mali/Sénégal: Tom Saintfiet, coach du Mali - «Ce sera une guerre»

«Jouer un quart est toujours quelque chose de spécial, compte tenu aussi des 8 qualifiés qui sont des grands du foot africain. Demain, on joue contre le plus grand, qui s'est facilement qualifié, 10 buts marqués, 2 encaissés. L'année dernière, ils ont seulement perdu contre le Brésil. C'est une équipe stable, qui n'encaisse pas beaucoup, avec un jeu vertical par moment. Mais, on a de bons joueurs, on a bien préparé ce match, on a bien récupéré aussi. Tout le monde est frais. Cela va être une guerre, pas facile. On a beaucoup de respect, mais on n'a pas peur».

Turnover

«On a 11 joueurs qui font leur début en CAN. On a changé quelque fois l'équipe pour des raisons différentes. Chaque match demande une autre stratégie, une autre qualité. Ce n'est pas le même 11 contre la Zambie, ou le Maroc, en fonction des qualités en face. On a des joueurs suspendus, ce sont des choses qui arrivent. Quand on est sélection, on a 28 à disposition. Seuls 3 joueurs dont les 2 gardiens n'ont pas joué. Cela motive les joueurs. Tu peux faire jouer le même 11 tout le temps, mais derrière, il y a 17 joueurs qui ne seront pas contents. Quand on gagne c'est avec 28 joueurs».

Style de jeu

«Le Mali a beaucoup de qualités au ballon. On est très forts dans la possession. Seulement, on manque d'efficacité. En qualification, on a marqué 3-0 contre Comores, 4 contre Madagascar. Ici, c'est plus de qualité. On joue discipliné. Maintenant, dans un tournoi, c'est toujours les meilleurs qui restent. Donc, on doit jouer avec discipline et créativité avec le ballon ».

Mondialiste

«On affronte un troisième mondialiste après Maroc et Tunisie. Maintenant, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest et c'est le plus difficile. Pour le moment, c'est construit sur une dizaine d'années. Leur stabilité fait qu'ils sont toujours qualifiés au Mondial, ils ont gagné la CAN en 2021. On a analysé leurs matchs, c'est une équipe très forte avec des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs. Mais en football, il n'y a jamais de garantie, ni pour nous ni pour le Sénégal. Le Sénégal sait aussi que c'est difficile de manipuler le Mali. On a montré qu'on a de bons joueurs. On est revenus sur la Tunisie dans les dernières secondes. On a le sentiment qu'on peut faire quelque chose. On veut aller en demi-finale, cela passe par le Sénégal. J'ai réussi à jouer un quart de finale avec la Gambie, c'est extraordinaire. Mais perdre à ce stade c'est dommage car, on a envie de rester 8 jours de plus. J'ai confiance en mon équipe. Avec le Sénégal, c'est possible de faire un miracle».

Jeu

«J'aime le bon jeu, mais quand ce n'est pas réaliste, je préfère gagner. On peut bien jouer et perdre 3-0. Si ce n'est pas le cas, je préfère gagner aux penaltys. Le Maroc n'a pas bien joué au Mondial mais a terminé à la 4e place. Tout le monde retient cette place. Je veux gagner par 4-0 demain (aujourd'hui, ndlr), mais ce n'est pas réaliste. Il y a un mix entre être capable de bien jouer et être combatif ensemble. Demain, c'est plus important d'être combatif car, on ne joue pas contre un petit pays».