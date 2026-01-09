Afrique: Sénégal-Mali ce vendredi à 16h à Tanger - Le choc des voisins

Le Sénégal affronte, ce vendredi 9 janvier 2026, à partir de 16 heures, le Mali pour une place en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc 2025.

Un duel fratricide qui tient en haleine l'Afrique et au-delà. Les «Lions» du Sénégal qui ambitionnent de remporter une deuxième étoile, au soir du 18 janvier 2026 à Rabat, doivent donc se montrer plus cliniques face à une sélection des «Aigles» du Mali qui, même si elle n'a encore remporté aucune victoire durant les temps réglementaires dans ce tournoi, a démontré sa capacité de résilience.

Face aux Aigles, les Lions doivent rugir et composter le ticket pour les demi-finales de la coupe d'Afrique des nations (CAN) disputée au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2025). Tel est l'objectif assigné aux Lions du Sénégal opposés ce vendredi 9 janvier au stade Ibn Batouta de Tanger, aux Aigles du Mali. Un derby oust-africain qui s'est forgé une publicité particulière, nourrie par une rivalité ancienne entre deux pays frères et voisins, même si leurs confrontations en phase finale de la CAN sont rares. Les deux sélections ne s'y sont croisées qu'une seule fois. C'était en 2004. Une rencontre soldée par un match nul (1-1).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le reste de l'historique est essentiellement constitué de rencontres amicales, dont la plus récente remonte au 23 mars 2019 avec une victoire sénégalaise (2-1). Le 5 mars 2014, les deux sélections s'étaient neutralisées (1-1).

Les mémoires retiennent également l'affrontement épique de Bamako lors des éliminatoires du Mondial 2006 marqué par l' égalisation de Pape Cire Dia dans les ultimes minutes du jeu (2-2), avant une large victoire sénégalaise au match retour (4-1), finalement sans conséquence puisque le Togo d'Emmanuel Adebayo les privera du Mondial allemand. Ce vendredi, le contexte est radicalement différent. C'est un match de quart de finale à élimination directe ou il faut vaincre ou disparaitre. Le Sénégal part avec les faveurs des pronostics fort d'une puissance offensive impressionnante. Dix buts inscrits en quatre matches pour trois victoires et un nul.

Mais en face, les Aigles refuseront le costume de victimes résignées. C'est une équipe plus résiliente. Ils ont tenu tête au Maroc en phase de poules (1-1) et se sont montrés héroïques en réussissant, en huitième de finale, éliminant la Tunisie après 120 minutes, malgré une infériorité numérique prolongée. Si le Mali n'a jusque-là remporté aucune victoire, il a aussi et surtout su faire le dos rond pour se faire respecter.