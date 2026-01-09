Dans un contexte national marqué par la cherté persistante de la vie et des attentes sociales de plus en plus pressantes, la décision du Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de généraliser l'indemnité de logement aux agents de l'État continue de susciter de vives réactions dans la sphère politique et sociale.

Le Mouvement PROGRÈS, dirigé par l'ingénieur agroéconomiste et ingénieur financier Djibril BA, a salué cette mesure qu'il qualifie d'« acte politique fort, assumé et porteur de justice sociale ».

Selon le Mouvement PROGRÈS, cette décision vient corriger une iniquité longtemps décriée et marque, dès le début de l'année, une orientation claire de l'action publique en faveur de la dignité des agents de l'État. Dans un communiqué rendu public, le mouvement estime que la généralisation de l'indemnité de logement constitue bien plus qu'un simple geste social : elle traduit une volonté politique de placer l'humain et la justice sociale au cœur de la gouvernance publique.

Toutefois, le Mouvement PROGRÈS souligne que cette avancée sociale majeure doit impérativement s'accompagner d'une exigence accrue de performance au sein de l'administration. « Si le soulagement apporté aux agents de l'État est réel, il appelle en retour une administration plus efficace, plus réactive et résolument tournée vers les résultats », insiste le communiqué.

Le mouvement pointe notamment la lenteur persistante dans le traitement des préoccupations des citoyens, qu'il considère comme une faiblesse structurelle de l'appareil administratif sénégalais. Une situation qui, selon lui, ne peut plus perdurer dans un contexte de rupture et de transformation profonde de l'État.

C'est dans cette optique que le Mouvement PROGRÈS appelle à la mise en place immédiate d'un dispositif rigoureux d'évaluation et de redevabilité au sein de l'administration publique. L'objectif affiché est clair : rompre définitivement avec l'inertie, l'inefficacité et la culture de l'attentisme, afin de garantir des résultats concrets et mesurables au bénéfice des populations.

Enfin, le Mouvement PROGRÈS réaffirme son soutien aux décisions « courageuses » du Chef de l'État ainsi qu'à la dynamique de rupture portée par le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Il réitère également son engagement militant pour la construction d'un Sénégal juste, souverain et doté d'une administration performante, entièrement dédiée au service exclusif des citoyens.