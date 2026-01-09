Sénégal: Assemblée nationale - Des députés saisissent la commission santé pour l'audition du Directeur général de l'ARP

9 Janvier 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

Un groupe de députés de la 15e législature a officiellement sollicité l'audition du Directeur général de l'Agence sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP) afin de faire la lumière sur plusieurs dysfonctionnements présumés au sein de ladite structure.

La demande a été introduite par les honorables députés Elhadji Ousmane Fall, Ousmane Diop et Ousmane Ciss, tous membres de la XVe législature, à l'attention de Madame la Présidente de la Commission de la Santé, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale. Dans leur correspondance officielle, les parlementaires informent avoir transmis une requête d'audition au Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, visant à entendre le Directeur général de l'ARP sur des manquements et dysfonctionnements relevés dans la gestion et le fonctionnement de l'agence.

Selon les signataires, cette démarche s'inscrit dans le cadre des missions de contrôle de l'action gouvernementale dévolues à l'Assemblée nationale, notamment dans un secteur aussi stratégique que celui de la réglementation pharmaceutique, qui touche directement à la santé publique et à la sécurité sanitaire des populations. Les députés estiment qu'une audition permettra d'obtenir des éclaircissements précis sur les difficultés signalées, d'évaluer la gouvernance de l'ARP et, le cas échéant, de formuler des recommandations pour améliorer le fonctionnement de cette agence clé du système de santé sénégalais.

Cette initiative parlementaire intervient dans un contexte marqué par une attention accrue portée à la transparence, à l'efficacité des agences publiques et à la régulation du secteur pharmaceutique, considéré comme un pilier essentiel de la politique de santé nationale. La Commission de la Santé devrait, dans les prochains jours, se prononcer sur la suite à donner à cette demande d'audition.

