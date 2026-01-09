Sénégal: La société africaine de raffinage amorce une transformation majeure - Un chiffre d'affaire record de 35 milliards, une 2e raffinerie annoncée

La Société Africaine de Raffinage (SAR) est engagée dans une transformation majeure avec un chiffre d'affaire record de 35 milliards de FCFA. Une 2e raffinerie annoncée.

La Société Africaine de Raffinage (SAR) est résolument engagée dans une phase de transformation profonde, portée par des projets structurants visant à renforcer sa performance industrielle, sa modernisation et sa durabilité. Cette orientation stratégique a été réaffirmée par le Directeur général de la SAR, lors de la cérémonie de reconnaissance et de distinction honorifique du personnel, organisée en présence de plusieurs autorités gouvernementales, responsables institutionnels et partenaires.

«La Société Africaine de Raffinage est aujourd'hui engagée dans une phase de transformation profonde, portée par des projets structurants destinés à renforcer durablement sa performance industrielle, sa modernisation et sa compétitivité», a déclaré Mamadou Abid Diop, le Directeur général de la SAR lors de cette cérémonie.

Selon le premier responsable de l'entreprise, cette dynamique stratégique repose sur «le projet SAR 2, la transformation numérique, la construction d'un nouveau Sea-Line Brut/Fuel, la modernisation du site industriel, la construction d'un nouveau bâtiment administratif ainsi que la mise en place de la SAR Academy». «À travers la SAR Academy, nous affirmons que l'investissement dans le capital humain et la transmission des savoirs constituent les fondements de toute réussite durable», a-t-il souligné.

Le Directeur général de la SAR a également mis en exergue la dimension sociétale de cette transformation. «La création de la Fondation de la SAR traduit notre volonté d'assumer pleinement notre responsabilité sociétale et de contribuer durablement au développement social, éducatif et communautaire, en cohérence avec les valeurs qui fondent notre entreprise», a-t-il indiqué.

Dans un environnement industriel exigeant, la sécurité demeure, selon lui, un pilier non négociable. «La sécurité n'est pas une option. Elle est une culture, un réflexe quotidien et un engagement partagé par l'ensemble des équipes», a insisté le Directeur général, rappelant que cette discipline collective a permis à la SAR de traverser les périodes les plus difficiles.

Cette culture de la rigueur et de la prévention s'est traduite par «des performances remarquables enregistrées sur la période 2024-2025, notamment en termes de volumes». «Ces résultats sont le fruit d'un travail de fond, d'une expertise patiemment construite et d'un esprit d'équipe solide», a-t-il ajouté.

Au-delà des infrastructures et des investissements, Mamadou Abid Diop a tenu à rappeler que la SAR demeure avant tout «une communauté humaine, faite de femmes et d'hommes d'hier et d'aujourd'hui, unie par des valeurs fortes telles que l'esprit d'équipe, la cohésion et la responsabilité collective». «La SAR d'aujourd'hui et de demain s'appuie sur les fondations solides construites par celles et ceux qui l'ont servie avec engagement et loyauté», a-t-il affirmé.

La cérémonie a été marquée par un hommage appuyé aux agents ayant achevé leur parcours professionnel. «Nous rendons aujourd'hui un hommage particulier à nos cinq retraités : Madame Kane Fatou Nguer et Messieurs Sidy Alias Fall, Ismaïla Mané, Kor Sène et Ibrahima Sall, dont les parcours incarnent profondément l'esprit et les valeurs de la SAR», a déclaré le Directeur général.

Par ailleurs, «vingt-deux agents ont reçu des Médailles du Travail, distinctions honorifiques venant consacrer des parcours marqués par la constance, la rigueur et le sens du service». «Ces décorations sont le symbole de la reconnaissance de la SAR envers celles et ceux qui, par leur engagement quotidien, contribuent à faire de notre entreprise un patrimoine industriel stratégique au service du Sénégal», a-t-il conclu.