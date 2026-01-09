Sénégal: Saint-Louis/Bénévoles, travailleurs à part entière - Les animateurs polyvalents réclament justice

Les animateurs polyvalents du département de Saint-Louis se sont réunis hier, jeudi 08 janvier 2026, devant les locaux de l'Inspection d'Académie de la région pour lancer leur cri du cœur à l'endroit des autorités de ce pays.

Face à la presse, ces jeunes femmes et hommes, qui disent s'être investis corps et âme au service de la Nation à travers le bénévolat, affirment ne plus pouvoir supporter une situation difficile qu'ils endurent. Ils réclament aujourd'hui de l'État le recrutement de l'ensemble des animateurs polyvalents qui n'attendent selon eux, que des ordres de services après avoir bénéficié de formations qualifiantes.

Pour Alioune Sylla et Marcel Nzalé Ndeye, porte-parole respectifs des animateurs polyvalents du département et de la commune de Saint-Louis, le message est sans ambiguïté. L'État n'a pas le droit de les oublier après les avoir formés. « Nous prenons la parole aujourd'hui pour attirer l'attention de l'opinion publique sur la situation d'exploitation des animateurs du préscolaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Depuis plusieurs années, des jeunes sénégalais et sénégalaises consacrent leur énergie et leurs engagements au service de l'école sénégalaise, en particulier du préscolaire. Souvent sans salaire, sans statut et sans perspective claire, mais avec l'espoir légitime d'un recrutement suivi d'une formation et d'une intégration dans la fonction publique. Après de longues années d'attente et de patience, ces véritables soldats du préscolaire continuent de vivre dans des conditions indignes et précaires », ont-ils rappelé avant de plaider pour le recrutement de tous les animateurs polyvalents du pays.

Aujourd'hui, face à l'absence de réponse concrète des autorités étatiques, les animateurs polyvalents observent une semaine morte, marquée par l'arrêt des activités scolaires, afin de dénoncer ce qu'ils qualifient d'injustice flagrante. « Nous interpellons solennellement les autorités compétentes afin qu'elles annoncent, dans les plus brefs délais, la date officielle de la formation promise et procèdent à la publication immédiate de la liste des bénéficiaires.

Il était annoncé que cette formation se tiendrait durant les vacances de Noël. Jusqu'à présent, aucun acte concret n'a été posé », ont-ils déploré, exigeant le recrutement total des animateurs polyvalents avant la fin du mois de janvier, conformément aux engagements pris par les autorités. « Il est inadmissible que celles et ceux qui portent à bout de bras le préscolaire sénégalais continuent d'être sacrifiés.

Des pères et des mères de famille, qui se donnent corps et âme depuis plusieurs années de bénévolat, sont laissés en rade pendant le recrutement des 5000 et des 2000 enseignants. C'est inadmissible. Les animateurs polyvalents du préscolaire resteront mobilisés et déterminés jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications », ont-ils martelé

Abordant dans le même sens, leur camarade Ndiallo Diarra, animatrice polyvalente basée à Dagana, de dénoncer également cette situation qu'elle qualifie d'injustice. « C'est une injustice parce que les animateurs polyvalents sont dans les cases depuis plusieurs années. C'est un cri du cœur que nous lançons à l'État du Sénégal, et nous invitons aussi le ministre de l'Éducation Nationale, M. Moustapha Mamba Guirassy à apporter une solution à notre situation qui est précaire.

Nous sommes vraiment découragés en ce moment. Nous donnons tout de nous pour éduquer les enfants, mais nous sommes laissés aux oubliettes. Tout enfant a un droit à l'Éducation. Nous prenons des enfants de 0 à 5 ans pour les éduquer dans des classes pléthoriques. Mais c'est ça notre rôle, mais nous, animateurs polyvalents, réclamons que l'État nous recrute. Nous avons eu à bénéficier, dans la région de Saint-Louis et Louga d'une formation qualifiante qui a été donnée par l'UNICEF. Nous avons été qualifiés dans les deux CRFPE de Saint-Louis et Louga. Donc que l'État pense à nous s'il y a des recrutements à faire », a-t-elle suggéré.