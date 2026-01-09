Ethiopie: Le pays établit une norme mondiale en matière de rénovation urbaine et de croissance verte, selon l'ambassadeur de l'Inde

Addis Ababa — L'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Anil Kumar Rai, a salué le projet de développement du corridor et l'initiative Green Legacy de l'Éthiopie comme des références mondiales, décrivant Addis-Abeba comme un exemple mondialement reconnu de transformation urbaine visionnaire et de développement durable.

S'exprimant sur les efforts de rénovation urbaine en cours en Éthiopie, l'ambassadeur Rai a déclaré que le projet de développement du corridor témoignait d'une forte volonté politique, d'une vision tournée vers l'avenir, d'une planification méticuleuse et d'une exécution efficace, transformant Addis-Abeba en une capitale moderne et centrée sur les personnes. « Le projet de développement du corridor reflète la détermination, la vision, la planification et l'exécution », a déclaré M. Rai.

« Si vous voyagez à travers le monde, vous constaterez que l'Éthiopie, en particulier Addis-Abeba, excelle dans ce domaine. Le pays a remporté un succès considérable dans la revitalisation de ses centres urbains. » L'Éthiopie a lancé une initiative ambitieuse de développement du corridor comme pilier central de sa stratégie de transformation urbaine, visant à moderniser les villes, à améliorer la qualité de vie et à rendre les centres urbains plus attrayants pour les résidents et les investisseurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed et grâce à la coordination entre les autorités fédérales, régionales et locales, le projet est mis en œuvre dans des dizaines de villes à travers le pays, notamment Addis-Abeba, Bahir Dar, Gondar, Jimma, Arba Minch, Hawassa, Wolayta Sodo et Dire Dawa. À ce jour, plus de 300 projets individuels ont été menés à bien dans plus de 60 zones urbaines, comprenant des centaines de kilomètres de routes, de larges trottoirs, des pistes cyclables, des éclairages publics, des places publiques, des parcs et des espaces verts.

Au-delà des infrastructures physiques, le développement du corridor éthiopien vise à stimuler les opportunités économiques, le tourisme et la durabilité environnementale. L'ambassadeur Rai a souligné que la transformation d'Addis-Abeba l'a distinguée à l'échelle mondiale en convertissant les espaces urbains en corridors dynamiques, vivables et respectueux de l'environnement, équipés de réseaux routiers modernes, de zones vertes conçues pour absorber la pollution liée aux transports, ainsi que de voies piétonnes et de pistes cyclables qui privilégient le confort et la sécurité du public.

« Addis-Abeba est devenue un exemple brillant d'urbanisme », a-t-il déclaré, soulignant que le développement des infrastructures de la ville garantit une mobilité fluide tout en améliorant la qualité de vie des habitants. L'ambassadeur Rai a également salué l'initiative « Green Legacy » (Héritage vert) de l'Éthiopie, la qualifiant de campagne environnementale ambitieuse et historique ayant un impact visible et durable.

« Je tiens à remercier les dirigeants éthiopiens d'avoir lancé un programme aussi ambitieux que Green Legacy », a déclaré M. Rai, soulignant que le pays avait jusqu'à présent planté près de 50 milliards de jeunes plants en un laps de temps remarquablement court, un exploit qu'il a qualifié de record mondial.

Il a ajouté que le succès de cette initiative était évident dans tout le pays, avec une couverture végétale en expansion tant dans les zones urbaines que rurales, soulignant l'engagement ferme de l'Éthiopie en faveur de la protection de l'environnement et de la résilience climatique.

Selon l'ambassadeur, le leadership de l'Éthiopie en matière de développement vert a été reconnu à l'échelle mondiale, ce qui a abouti à la sélection du pays pour accueillir la COP32 en 2027, une étape importante qu'il a qualifiée de reflet de la position internationale croissante de l'Éthiopie en matière d'action climatique. « Cette réussite est visible sur le terrain et reconnue dans le monde entier », a déclaré M. Rai. « Les efforts de l'Éthiopie en matière de développement vert ont à juste titre gagné le respect mondial. »