Ethiopie: Le pays intensifie ses exportations de café à valeur ajoutée afin d'augmenter ses recettes en devises étrangères - ECTA

9 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — L'Éthiopie intensifie ses efforts pour augmenter ses recettes en devises étrangères en développant les exportations de café à valeur ajoutée plutôt que d'expédier des grains bruts, selon l'Autorité éthiopienne du café et du thé (ECTA).

L'autorité a déclaré que ce changement s'inscrit dans une stratégie plus large visant à maximiser les revenus tirés de la position de l'Éthiopie en tant que berceau du café et premier producteur africain. Le pays a gagné 2,6 milliards de dollars américains grâce à l'exportation d'environ 470 000 tonnes de café au cours du dernier exercice financier. Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, le directeur général de l'Autorité éthiopienne du café et du thé, Adugna Debela, a déclaré qu'une attention soutenue avait été accordée à ce secteur ces dernières années grâce à une stratégie de développement du café sur 15 ans.

« Grâce à cette stratégie, un travail efficace a été accompli en identifiant les problèmes structurels du secteur, en augmentant la production et la productivité et en élargissant les débouchés commerciaux », a-t-il déclaré. M. Adugna a souligné que les gains de productivité ont été favorisés par l'élagage des vieux caféiers à faible rendement et par la plantation intensive de nouveaux plants de café dans le cadre de l'initiative Green Legacy.

Il a souligné que la compétitivité sur le marché mondial dépendait non seulement du volume, mais aussi de la qualité. « Une surveillance stricte est mise en place pour garantir la production d'un café de haute qualité », a-t-il précisé. Le raccourcissement de la chaîne d'approvisionnement est un autre domaine prioritaire, a souligné le directeur général, ajoutant que les mesures politiques avaient contribué à réduire la fragmentation du marché, à limiter le gaspillage et à minimiser les impacts négatifs sur la qualité.

L'Éthiopie prend également des mesures décisives pour libérer le potentiel de valeur ajoutée, a déclaré M. Adugna, soulignant que le secteur avait longtemps été freiné par l'absence de lignes directrices claires. « Le secteur est resté en sommeil en raison de l'absence de lignes directrices claires sur la qualité et les conditions du café à valeur ajoutée avant l'exportation », a-t-il déclaré. Selon lui, une nouvelle ligne directrice a été rédigée, approuvée et mise en œuvre pour remédier à cette situation. M. Adugna a ajouté que la réforme avait ouvert des possibilités d'exporter du café torréfié et moulu localement en devises étrangères.

« De nombreuses entreprises de café ont déjà commencé à vendre leurs produits en devises étrangères par l'intermédiaire d'Ethiopian Airlines, des grands hôtels et des destinations touristiques », a-t-il déclaré. Les autorités estiment que l'ensemble de ces mesures permettra d'augmenter considérablement les revenus du secteur du café tout en renforçant la présence de l'Éthiopie sur les marchés internationaux à forte valeur ajoutée.

