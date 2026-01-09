Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 9 janvier 2026, la capitalisation boursière globale (marche des actions et obligations réunis) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une baisse de 64,138 milliards FCFA.

Cette capitalisation s'est établie à 24 618,48 milliards FCFA contre 24 682,618 milliards FCFA la veille. La baisse constatée est induite par la capitalisation du marché des actions qui a enregistré une baisse de 64,33 milliards, en s'établissant à 13 2184,345 milliards FCFA contre 13 248,675 milliards FCFA le jeudi 8 janvier 2026.

Quant à celle du marché des obligations, elle connait une hausse de 192 millions, en passant de 11 433,943 milliards FCFA la veille a 11 434,135 milliards FCFA ce vendredi 9 janvier 2026.

La valeur totale de ces transactions s'est établie à 3, 587 milliards FCFA contre 2,674 milliards FCFA la veille.

Tous les indices sont en baisse. L'indice BRVM Composite est encore en baisse de 0,49% à 341,95 points contre 343,62 points la veille. L'indice BRVM 30 enregistre aussi en repli de 0,39% à 163,94 points contre 164,58 points la veille. Quant à l'indice BRVM Prestige, il est en baisse de 0,28% à 142,04 points contre 142,44 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Principal enregistre une baisse de 0,98% à 216,97points contre 219,12 points la veille.

Enfin l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une baisse de 0,48% à 131,68 points contre 132,32 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres EVIOSYS Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 7,07% à 1 060 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 6,48% à 1 150 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 4,08% à 3 700 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 3,82% à 2 445 FCFA) et ERIUM Côte d'Ivoire (plus 3,75% à 1 660 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,05% à 1 120 FCFA), UNILEVER Côte d'Ivoire (moins 6,67% à 35 000 FCFA), ETI Togo (moins 4,35% à 22 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 4,33% à 27 600 FCFA) et Société Générale Côte d'Ivoire (moins 3,51% à 27 500 FCFA).