Sénégal: BRVM - Baisse de 64,138 milliards de FCFA de la capitalisation boursière globale ce vendredi 9 janvier 2026.

9 Janvier 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 9 janvier 2026, la capitalisation boursière globale (marche des actions et obligations réunis) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une baisse de 64,138 milliards FCFA.

Cette capitalisation s'est établie à 24 618,48 milliards FCFA contre 24 682,618 milliards FCFA la veille. La baisse constatée est induite par la capitalisation du marché des actions qui a enregistré une baisse de 64,33 milliards, en s'établissant à 13 2184,345 milliards FCFA contre 13 248,675 milliards FCFA le jeudi 8 janvier 2026.

Quant à celle du marché des obligations, elle connait une hausse de 192 millions, en passant de 11 433,943 milliards FCFA la veille a 11 434,135 milliards FCFA ce vendredi 9 janvier 2026.

La valeur totale de ces transactions s'est établie à 3, 587 milliards FCFA contre 2,674 milliards FCFA la veille.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Tous les indices sont en baisse. L'indice BRVM Composite est encore en baisse de 0,49% à 341,95 points contre 343,62 points la veille. L'indice BRVM 30 enregistre aussi en repli de 0,39% à 163,94 points contre 164,58 points la veille. Quant à l'indice BRVM Prestige, il est en baisse de 0,28% à 142,04 points contre 142,44 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Principal enregistre une baisse de 0,98% à 216,97points contre 219,12 points la veille.

Enfin l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une baisse de 0,48% à 131,68 points contre 132,32 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres EVIOSYS Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 7,07% à 1 060 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 6,48% à 1 150 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 4,08% à 3 700 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 3,82% à 2 445 FCFA) et ERIUM Côte d'Ivoire (plus 3,75% à 1 660 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,05% à 1 120 FCFA), UNILEVER Côte d'Ivoire (moins 6,67% à 35 000 FCFA), ETI Togo (moins 4,35% à 22 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 4,33% à 27 600 FCFA) et Société Générale Côte d'Ivoire (moins 3,51% à 27 500 FCFA).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.