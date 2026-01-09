Addis Ababa — Les chercheurs ont affirmé que garantir l'accès souverain à la mer est devenu une responsabilité déterminante pour la génération actuelle.

Les experts soutiennent que la responsabilité de récupérer l'accès à la mer perdu sans justification juridique ou historique incombe à la génération actuelle. Ils affirment que cette nécessité est motivée par la croissance démographique rapide, l'expansion économique et la nécessité de protéger les intérêts nationaux. Ils notent que la perte d'influence de l'Éthiopie dans la région de la mer Rouge résulte d'échecs politiques passés et d'une absence historique de représentation publique dans les affaires maritimes. Selon les universitaires, cette dépendance prolongée a freiné la croissance économique et affaibli la souveraineté nationale.

Dans ce contexte, le gouvernement réformiste a soutenu que le rétablissement de l'accès à la mer n'était pas une ambition politique, mais une nécessité juridique, historique, géographique et économique. Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, le professeur Adem Kamil a déclaré que les fondements civilisationnels de l'Éthiopie sont depuis longtemps liés au fleuve Abay et à la mer Rouge. L'Éthiopie a été coupée de son port maritime sécurisé, qui était la pierre angulaire de sa civilisation, à la suite de complots impliquant des acteurs internes et des adversaires externes historiques, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que cette perte a entraîné de lourds coûts économiques, sociaux et politiques au cours des trois dernières décennies. Le professeur a souligné que la sécurisation d'un port maritime capable de desservir la population nombreuse et l'économie en pleine croissance de l'Éthiopie est une tâche cruciale et une responsabilité qui incombe à la génération actuelle.

Dans ce contexte, le gouvernement remporte une victoire diplomatique en affirmant la propriété du port maritime éthiopien afin de protéger les intérêts géostratégiques nationaux. Temesgen Walelign, chercheur en politique et stratégie au ministère de la Logistique et des Transports, a pour sa part souligné que la perte du port maritime éthiopien a imposé une pression considérable sur les opérations logistiques. Il a souligné que l'Éthiopie perdait sa compétitivité dans le commerce international en raison de pertes substantielles tant au niveau des exportations que des importations, aggravées par les dépenses liées à la location des ports et au transit.

Temesgen a insisté sur le fait que la recherche d'un port maritime par l'Éthiopie constituait une initiative diplomatique cruciale qui pourrait remédier de manière permanente aux dommages économiques subis par le secteur logistique.