Afrique: Les diplomates africains appellent à renforcer les médias locaux afin de façonner le discours continental

Addis Ababa — Les diplomates africains basés à Addis-Abeba ont souligné l'importance de disposer de plateformes médiatiques crédibles, dirigées par l'Afrique, pour façonner la manière dont le continent est représenté sur la scène internationale.

Ils ont insisté sur le fait que l'Afrique doit contrôler son propre discours afin de lutter contre les représentations erronées et de présenter avec précision ses réalités, ses ambitions et ses progrès à travers le monde. Les diplomates ont partagé ces réflexions lors d'une visite au studio médiatique Pulse of Africa (POA), en signe de solidarité avec les institutions médiatiques panafricaines qui oeuvrent au renforcement des discours continentaux. Les hauts diplomates ont participé à un événement de réseautage destiné à favoriser une coopération plus étroite entre les missions diplomatiques africaines et les médias émergents du continent.

Ce dialogue a porté sur le rôle central que jouent les médias dans l'élaboration d'un récit unifié et authentique qui reflète les réalités, les aspirations et les ambitions mondiales de l'Afrique. Les participants ont souligné la nécessité de s'approprier le récit, en veillant à ce que l'histoire de l'Afrique soit racontée par les Africains afin de contrer les fausses représentations mondiales qui existent depuis longtemps. En outre, les discussions ont mis en évidence l'importance d'un engagement stratégique, en utilisant les médias pour faire progresser les objectifs continentaux de paix, de prospérité et de développement durable.

Pulse of Africa est une plateforme récemment lancée dans le but de faire entendre la voix authentique de l'Afrique. Elle opère depuis un complexe ultramoderne situé à Addis-Abeba, capitale diplomatique de l'Afrique et siège de l'Union africaine. Diffusant en anglais et en arabe, la plateforme cherche à partager les perspectives africaines en mettant en avant les réalisations et les opportunités à travers un prisme local.

La plateforme se consacre également à favoriser l'intégration et l'unité régionales en célébrant les cultures et les histoires communes à travers le continent. En projetant une image fidèle de l'Afrique en tant que puissance industrielle montante, l'initiative vise à stimuler les investissements et à attirer des partenariats mondiaux. Les diplomates ont salué cette initiative, soulignant que de telles plateformes sont essentielles pour garantir que les aspirations à long terme du continent soient clairement communiquées au monde entier.

Cet engagement marque une étape importante dans la mission de POA, qui consiste à servir de centre d'information et d'autonomisation pour les Africains, tout en contribuant à une présence mondiale raffinée et professionnelle.