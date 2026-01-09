Afrique: CAN 2025 - L'Arbitre sénégalais Issa Sy au sifflet du quart de finale Algérie - Nigeria

Le quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre l'Algérie et le Nigeria, ce samedi (16h00 GMT), sera arbitré par le Sénégalais Issa Sy.

Sans surprise, Issa Sy sera encore sur le pont dans cette Coupe d'Afrique des Nations. L'arbitre sénégalais a été désigné pour diriger le quart de finale entre l'Algérie et le Nigeria, ce samedi après-midi (16h00 GMT). L'équipe qualifiée affrontera le vainqueur entre le Cameroun et le Maroc pour décrocher une place en finale.

Il s'agit de son troisième match en tant qu'arbitre principal dans cette CAN. Sy, 41 ans, qui sera assisté de ses compatriotes Djibril Camara et Nouha Bangoura, avait arbitré les matchs Égypte - Zimbabwe (2-1) et Zambie - Maroc (0-3), lors de la phase de groupes. Il était également présent à la VAR lors du huitième de finale entre le Maroc et la Tanzanie (1-0). Cette fois, Issa Sy aura le Gabonais Pierre Ghislain Atcho au niveau de la vidéo