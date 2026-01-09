Ile Maurice: Kishore Khimia décroche le titre de «King of Best Bhojpuri Song 2025»

L'artiste et éducateur Kishore Khimia a été sacré King of Best Bhojpuri Song 2025 avec sa chanson Jalsa Lall Ba, une production bhojpuri qui a su séduire le public de la télévision nationale par son énergie festive et son authenticité culturelle. Cette distinction, qu'il qualifie de «l'un des plus grands accomplissements de sa carrière», a été accueillie avec humilité par l'artiste.

Kishore Khimia a exprimé sa reconnaissance, affirmant que cette réussite est le fruit de la bénédiction divine. Il a dédié ce titre à ses parents disparus, soulignant l'importance de leurs sacrifices et de leurs valeurs dans son parcours. L'artiste a également remercié ses gurus, sa famille et ses proches pour leur soutien constant. Il a aussi tenu à saluer la contribution de Nirmal Jankeeram, Ketun Maharaye et Kevin, ainsi que l'ensemble des musiciens ayant participé à la réalisation de la chanson. Le vidéaste Jonathan Becherel, la chorégraphe Rishtah Leelah et les danseurs ont aussi été cités pour leur apport artistique au projet.

Jalsa Lall Ba est une chanson dédiée à la joie et au divertissement. Elle évoque une nuit colorée et vibrante, marquée par la fête, la danse et la bonne humeur. Dans le premier couplet, l'artiste invite le public à oublier le stress du quotidien, à chanter et à danser ensemble, tout en partageant des moments de bonheur.

Le deuxième couplet met en avant la richesse musicale traditionnelle avec la présence d'instruments tels que la dholak, le tabla et le lota, appelant chacun à taper des mains et à se laisser porter par le rythme. Le troisième couplet souligne l'importance du rassemblement familial et amical, célébrant un moment de convivialité et de partage lors d'une soirée spéciale placée sous le signe de la joie collective.

Au fil des ans, Kishore Khimia s'est illustré dans plusieurs compétitions musicales, notamment Geet Gata Chal, Kishore Kumar Nite et Hum Tum, des concours de chansons bhojpuri, ainsi que des compétitions nationales de chant du Ramayan et de Holi Chawtal, remportant divers prix. En 2001, il a représenté Maurice à l'international en obtenant le troisième prix avec le groupe Bhojpuri Boys au cours du IX Festival mondial de chants et danses folkloriques, organisé à Palma de Majorque, en Espagne.

L'artiste s'est produit sur plusieurs scènes nationales et internationales, notamment à La Réunion, en Angleterre, en France lors des célébrations de Sankranti, ainsi qu'au Népal. Il a fait des études en musique occidentale au conservatoire de musique François Mitterrand et en musique classique indienne au Mahatma Gandhi Institute.

Avant de se consacrer entièrement à la musique, Kishore Khimia a servi au sein de la force policière et a été membre de la Police Band. Il a également participé à diverses émissions télévisées, interprétant des chansons bollywoodiennes et bhojpuri. Fort du succès de Jalsa Lall Ba, Kishore Khimia annonce la sortie prochaine d'un nouvel album, avec de nouvelles productions musicales attendues dans les mois à venir.