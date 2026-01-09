Ile Maurice: Une jeune femme accuse son oncle de viol

Une jeune femme de 22 ans, habitant la région port-lousienne, a dénoncé son oncle pour viol. Elle accuse son oncle de 47 ans de l'avoir forcée à fumer une cigarette de drogue synthétique et ce dernier en aurait profité qu'elle se soit évanouie pour abuser d'elle.

Selon la victime, les faits se seraient déroulés le 29 décembre dernier, en fin d'après-midi. Elle affirme avoir été emmenée par son oncle dans un endroit dans la région de Cité-La-Cure. Sur place, de la bière aurait été consommée et des substances nocives fumées. Peu après, la jeune femme dit avoir ressenti de forts vertiges avant de perdre connaissance.

À un moment, lorsqu'elle aurait repris partiellement ses esprits, elle affirme avoir constaté que son oncle était nu et qu'il se livrait à des attouchements sexuels sur sa personne, sans qu'elle soit consentante. Elle aurait perdu à nouveau connaissance. Par la suite, la jeune femme a déclaré ressentir des douleurs aux parties intimes, ce qui l'amène à soupçonner qu'un rapport sexuel aurait pu avoir lieu alors qu'elle était inconsciente.

Le lendemain, ce même proche l'aurait de nouveau emmenée au même endroit et aurait tenté d'avoir une relation sexuelle avec elle. Face à son refus catégorique, l'oncle se serait montré insistant. Mais la jeune femme l'a menacé de tout dévoiler à ses parents et il l'aurait alors reconduit chez elle. Depuis ce jour, son oncle ne cesse de lui envoyer des messages dans lesquels il la fait chanter. La jeune femme a tout dévoilé à son fiancé qui lui a conseillé de rapporter le cas à la police. C'est ce qu'elle a fait et une enquête est en cours.