Ile Maurice: Voice of Traditions célèbre et modernise le «Geet Gawai»

Résidant à Trou-d'Eau Douce, Yash Bhugaloo, 26 ans, est un jeune passionné de culture et de traditions. En 2024, il a fondé son propre groupe de Geet Gawai, Voice of Traditions, qu'il dirige toujours.

Le groupe, également présent sur TikTok, compte dix membres venus de divers horizons et niveaux de talent, mêlant danseuses et musiciens : Lalita Bhugaloo (chanteuse), Dhanwantee Ramloll, Yuvna, Sonam et Rekha (danseuses), Kavish Gunputh (dholak), Abhay Ramtohul (jambé) et Sanjay Sobnauth (jhaal). Chacun joue un rôle essentiel dans l'harmonie et la dynamique de l'ensemble.

«Ce qui m'a poussé à créer mon groupe, c'est ma passion pour le chant traditionnel depuis l'adolescence», confie Yash. À 14 ans, il chantait spontanément et se sentait attiré par les chants traditionnels et religieux, notamment les bhajans.

En 2023, une première performance chez un ami l'a encouragé à se produire devant le public. Petit à petit, il a perfectionné ses compétences dans le Geet Gawai. Ancien membre d'un autre groupe, il souhaitait promouvoir ses traditions et inciter les jeunes à s'y intéresser. Fonder Voice of Traditions lui a permis de partager sa passion, transmettre l'héritage culturel, et rassembler de jeunes talents autour des chants et rites traditionnels.

«C'était mon rêve d'avoir mon propre groupe, pour exprimer ma créativité», explique-t-il. Il a beaucoup appris en étant membre d'un groupe existant, mais l'envie de créer quelque chose qui lui ressemble, un espace où il pourrait rassembler de jeunes talents et promouvoir les traditions culturelles, était devenu essentiel. Pour Yash, chanter signifie transmettre ses coutumes aux nouvelles générations. Son groupe valorise les chants et cérémonies, préserve un héritage vivant, rassemble la communauté, et célèbre les racines culturelles par la musique et la danse, bien au-delà d'un simple projet artistique.

Son équipe ne se limite pas aux cérémonies de Geet Gawai. Elle participe aussi à d'autres rites traditionnels, interprétant des chants de Haldi, Parchawan, Lalna et Imli Ghotai, accompagnée des joueurs de dholak et de jhaal. Avant chaque prestation, Voice of Traditions ne répète pas formellement: le groupe monte directement sur scène, et s'adapte grâce à son expérience et sa passion. Toutefois, il veille toujours à vérifier les instruments et à respecter les tenues vestimentaires traditionnelles pour garantir une performance authentique et harmonieuse.

Le «Geet Gawai», c'est quoi ?

Le Geet Gawai est une tradition de chants folkloriques bhojpuri pratiquée principalement par les Bhojpuriophones de Maurice. Introduite au début du 19e siècle par les travailleurs engagés indiens, cette pratique s'est progressivement transformée pour acquérir une identité culturelle mauricienne unique. À l'origine réservée au cercle familial et portée par les femmes avant les mariages, elle est aujourd'hui reconnue comme une forme d'expression artistique nationale.

La cérémonie débute par des rituels symboliques tels que le Lagan Kholna, suivis de chants dévotionnels invoquant les divinités hindoues. D'autres étapes importantes incluent le Dholak Pooja et le Dharti Bandhai, rendant hommage aux instruments et à la Terre mère. Le moment culminant est le Jhumar, mêlant chants, musique et danse collective. Les thèmes abordés reflètent la nature, la société et la vie quotidienne. Le Geet Gawai continue d'évoluer en intégrant de nouvelles influences culturelles.