Ile Maurice: Un camionneur perd le contrôle et percute le mur d'une maison

Un accident spectaculaire s'est produit vendredi après-midi dans une région résidentielle à Cluny. Un conducteur de poids lourd a perdu le contrôle de son véhicule et le camion a violemment percuté le mur d'une maison, provoquant d'importants dégâts matériels.

Selon les premiers constats, le véhicule aurait dévié de sa trajectoire pour des raisons encore inconnues avant de finir sa course contre le mur d'enceinte de l'habitation. L'impact a entraîné l'effondrement d'une partie du mur ceinturant la maison et les débris se sont éparpillés sur la chaussée et dans la cour. Le choc a fortement endommagé l'avant du camion, dont le pare-chocs et la calandre, qui ont été écrasés tandis que le pare-brise a volé en éclats.

Les habitants de la maison étaient présents dans la cour au moment de l'accident mais heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Plusieurs voisins, alertés par le bruit de l'impact, sont rapidement sortis de chez eux pour voir la scène. Les autorités se sont rendues sur place pour évaluer les dégâts, sécuriser la zone et déterminer les causes exactes de l'accident. En attendant les conclusions officielles, les riverains expriment leur inquiétude concernant la sécurité dans cette rue étroite où circulent régulièrement des poids lourd.