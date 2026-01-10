Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 janvier 2026

revue de presse

CAN Maroc 2025 - Le Sénégal s'offre le Mali et file en demi-finales

Le Sénégal a validé son ticket pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 en s'imposant sur la plus petite des marges (1-0) face au Mali. Solides, disciplinés et expérimentés, les Lions de la Teranga ont su faire la différence dans un quart de finale âprement disputé face à des Aigles maliens valeureux et combatifs jusqu'au bout. [Source allAfrica]

Bénin : Le président Patrice Talon inaugure les Vodun Days

À Ouidah, le coup d’envoi des Vodun Days 2026 a été donné ce jeudi 8 janvier. Dès les premières heures, la ville s’est transformée en un véritable théâtre culturel, où fidèles, curieux et touristes se mêlent dans une ambiance festive.

À la plage de Ouidah, la nouvelle Porte du Non-Retour, plus imposante que jamais, a vu défiler les premiers visiteurs dès le lever du jour. Certains habitants étaient déjà debout depuis 5 heures pour ne rien manquer de ce grand rendez-vous annuel.

Le président Patrice Talon a rejoint les festivités à bord d’un tricycle, symbole des Vodun Days. Il a suivi les parades de masques Egungun sur la place Maro, acclamé par une foule dense et enthousiaste. (Source Africanews)

1 000 jours de guerre au Soudan : Un lourd bilan humanitaire

Le Soudan franchit ce vendredi le cap tragique des 1 000 jours de conflit armé entre factions militaires rivales, avec un bilan humanitaire qui constitue désormais la plus grave crise alimentaire et la plus importante situation d’urgence en matière de déplacements de population au monde.

Depuis avril 2023, les affrontements opposent les forces armées soudanaises (FAS) aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). « Chaque jour, les civils paient le prix d’une guerre qu’ils n’ont pas choisie », a déclaré le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).

Les dernières données onusiennes révèlent l’ampleur du désastre : 9,3 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays, tandis que plus de 4,3 millions ont fui à l’étranger, exerçant une pression considérable sur les pays voisins. Plus de 21 millions de Soudanais souffrent d’insécurité alimentaire aiguë. (Source Apanews)

Le Maroc dans le top 60 mondial d’ici 2040 : Les projections optimistes du CEBR à l’épreuve des réalités

Le Centre for Economics and Business Research projette un doublement du PIB marocain en quinze ans. Si ces prévisions témoignent des progrès accomplis par le Royaume, elles reposent sur des hypothèses que les fragilités structurelles de l’économie nationale pourraient contrarier.

Le Maroc aime les classements flatteurs. Le rapport annuel du Centre for Economics and Business Research (CEBR), publié fin décembre 2025, lui en offre un nouveau : le Royaume figurerait parmi les 60 premières économies mondiales à l’horizon 2040, avec un PIB estimé à 389 milliards de dollars contre 178 milliards aujourd’hui. (Source Afrik.com)

Côte d’Ivoire : cinq ans de prison requis contre un parlementaire malien pour offense à Alassane Ouattara

Le parquet d’Abidjan a requis ce vendredi 9 janvier cinq ans de prison contre Mamadou Hawa Gassama, membre du Conseil national de Transition du Mali, poursuivi pour offense au chef de l’État ivoirien et diffusion de propos outrageants sur internet. Jugé pour des déclarations tenues en 2022 qualifiant notamment Alassane Ouattara « d’ennemi du Mali », l’élu a reconnu les faits et présenté ses excuses. Le verdict est attendu le 30 janvier.

Cinq ans de prison ont été requis contre, Mamadou Hawa Gassama, membre du parlement de transition du Mali, par le parquet d'Abidjan pour "offense" et "propos outrageants sur internet" envers le chef de l'Etat ivoirien Alassane Ouattara. Ce qui représente la peine maximale. Opposant historique du précédent régime de Bamako, avant l'arrivée de la junte, M. Gassama est connu au Mali pour son franc-parler. (Source Africa Radio)

Est de la RDC : La crise dans la région des Grands Lacs au cœur de réunions en Angola et en Zambie

Le conflit dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) était au cœur de visites du président congolais en Angola, les 5 et 8 janvier 2026. Objectif affiché : trouver des solutions à cette crise qui dure depuis plus de trois ans.

Samedi 10 janvier en Zambie, une réunion de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (GIRGL) sera par ailleurs consacrée à la situation humanitaire et sécuritaire dans la sous-région. (Source RFI)

En Guinée-Bissau, conférences de presse et déclarations publiques interdites par la junte

Les militaires au pouvoir après un putsch post-électoral justifient cette décision en accusant leurs organisateurs d’« inciter à la violence et à la désobéissance ».

Six semaines après sa prise de pouvoir à la suite d’un coup d’Etat post-électoral, la junte de Guinée-Bissau a décidé, vendredi 9 janvier, d’« interdire expressément la tenue de toute conférence de presse ou déclaration publique non autorisée et susceptible de compromettre la paix et la cohésion sociale ». [Source Le Monde Afrique]

Kenya : 15 milliards d’arbres à planter d’ici 2032

Confronté à l’aggravation du changement climatique sur un territoire majoritairement aride, le Kenya a lancé un vaste programme de reboisement visant à planter 15 milliards d’arbres d’ici 2032. Portée par la campagne nationale « Jaza Miti », cette initiative entend restaurer les écosystèmes dégradés et renforcer la résilience des populations.

Si des avancées notables sont enregistrées, le projet fait face à d’importants défis logistiques, techniques et humains, qui interrogent sa capacité à atteindre ses objectifs. [Source Africa 24]

Le numérique au cœur de la transformation du Togo

En 2025, le gouvernement a intensifié sa transformation digitale avec l'ambition de faire de l'économie numérique un levier central de croissance et d'inclusion sociale, indique un document officiel publié vendredi.

Cette dynamique a permis de moderniser l'administration publique et de stimuler l'écosystème technologique.

L'opération de masse d'identification nationale biométrique et l'attribution de cartes E-ID figurent parmi les réalisations majeures de l'année. Parallèlement, un vaste programme de dématérialisation des services a été lancé, impliquant la CEET, l'Agence togolaise pour les énergies renouvelables et l'Autorité de régulation du secteur de l'électricité (ARSE). [Source Togonews]

Zambie : Le gouvernement renonce à une prolongation de 12 mois du programme d’aide du FMI

L’abandon de la demande de prolongation qui devait permettre de débloquer un financement supplémentaire d’environ 145 millions de dollars, intervient alors que le pays se prépare à organiser des élections générales, dans un contexte marqué par une inflation à deux chiffres et une grave pénurie d’électricité.

Le gouvernement zambien a fait marche arrière sur la demande de prolongation de douze mois de son programme de prêt auprès du Fonds monétaire international (FMI), qui doit expirer fin janvier 2026, a annoncé l’institution financière multilatérale le mercredi 7 janvier. [Agence ecofin]



