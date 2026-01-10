Maroc: L'Agence Bayt Mal Al-Qods achève une opération d'équipement de plusieurs écoles en fournitures de base et moyens de soutien pédagogique

L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a achevé, jeudi, une opération d'équipement d'écoles situées dans plusieurs villages relevant du gouvernorat d'Al Qods, en fournitures de base, tables, chaises et moyens de soutien pédagogique ainsi qu'en équipements informatiques.

Menée en coordination avec les services du gouvernorat d'Al Qods, cette action a bénéficié aux écoles des communautés bédouines des Arabes Al-Jahalin dans les zones de Khan Al-Ahmar et de Wadi Abou Hindi, ainsi qu'aux écoles de la Badiya d'Al Qods, d'Al-Mentar et de la communauté d'Al-Eizariya, dans l'objectif d'améliorer l'environnement éducatif au sein de ces établissements.

A cette occasion, le président du conseil du village de Khan Al-Ahmar, Eid Khamis, a salué "le soutien marocain au secteur de l'éducation dans la Badiya d'Al Qods", soulignant que cette aide contribue directement à "l'amélioration du processus éducatif et au maintien de plus de 180 élèves au sein de l'école primaire mixte de Khan Al-Ahmar".

M. Khamis a fait part de ses vifs remerciements à SM le Roi Mohammed VI et au gouvernement et peuple marocains "en reconnaissance de ce soutien constant au peuple palestinien, notamment dans les zones reculées souffrant d'un déficit des opportunités éducatives", louant le rôle de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dans la mise en oeuvre de ce projet.

Dans le même sillage, la directrice de l'établissement, Halima Al Zahaiqa, a indiqué que l'école souffre d'un important manque de matériels pédagogiques, affirmant que ces équipements sont indispensables pour assurer une transmission adéquate du savoir et motiver les élèves à l'apprentissage.

Elle a précisé que l'école primaire mixte de Khan Al-Ahmar accueille des apprenants issus de cinq communautés, à savoir Khan Al Ahmar, Karchan, Tabna, Arara et Abou Fallah, et compte 164 élèves, du préscolaire jusqu'à la dixième année.

Pour sa part, le représentant de la communauté de Wadi Abou Hindi, Mohammed Al Hamadin, a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi pour ce soutien qui "intervient dans un contexte marqué par des agressions répétées contre les communautés bédouines de la part des colons".

M. Al-Hamadin a précisé que cette aide a consisté en "la fourniture de manuels scolaires, de papeterie, d'ordinateurs, de tables, de chaises et de produits de nettoyage", notant que ces écoles avaient un besoin urgent de ces équipements essentiels afin de garantir l'éducation des enfants dans un environnement approprié.

De son côté, Inaâm Abou Zaiter, chargée des affaires générales au gouvernorat, a salué le soutien continu en faveur des écoles menacées dans la région d'Al Qods, estimant que cette aide constitue "un levier fondamental pour renforcer la résilience des élèves et des citoyens dans les zones ciblées".

Mme Abou Zaiter a également souligné "l'importance de ce projet, qui réside dans le renforcement de la résilience des citoyens sur leur terre, en particulier au sein des communautés bédouines bénéficiaires", souhaitant que les prochaines étapes verront la mise en oeuvre de projets de développement supplémentaires à même de contribuer au renforcement des moyens pédagogiques et à l'amélioration de l'environnement éducatif dans ces écoles.