Maroc: Les stades marocains, un modèle de résilience face aux fortes pluies

Le média kényan Tuko a mis en avant la résilience des stades marocains de dernière génération, face aux fortes pluies, ce qui a permis d'assurer le bon déroulement des rencontres de la Coupe d'Afrique des Nntions (CAN) 2025.

Dans un article publié jeudi, le média kényan souligne que le Maroc dispose de plusieurs années d'avance sur ses homologues africains en matière d'infrastructures sportives modernes, citant l'excellence des stades marocains, dont la résilience a permis, malgré les fortes pluies, le bon déroulement des rencontres de la CAN 2025 et une expérience sans perturbation pour les supporters.

Tuko attribue cette performance à l'utilisation de technologies de pointe dans les stades marocains, répartis sur six grandes villes et conformes aux standards internationaux, mettant particulièrement en lumière le système SubAir empêchant toute saturation ou remontée d'eau en surface.

Ce dispositif repose sur une technologie de drainage et d'aération capable d'absorber rapidement l'eau et de préserver la qualité des pelouses même dans les conditions climatiques les plus défavorables, a ajouté le média, mettant également en avant l'adoption d'une pelouse hybride, combinant gazon naturel et herbe synthétique, offrant une meilleure absorption de l'eau, une surface de jeu stable et une sécurité accrue pour les joueurs.

La CAN 2025 est entrée dans sa phase des quarts de finale, après la qualification de huit équipes parmi les 24 sélections engagées. La finale de la compétition est prévue le 18 janvier.