Maroc: Présentation de l'exposition 'Dalí Diali - L'étoffe du rêve' de Zhor Raïs

La créatrice Zhor Raïs a présenté, jeudi au Musée national de la parure de Rabat, son exposition intitulée "Dalí Diali - L'étoffe du rêve", en présence de nombreux amateurs et passionnés.

À travers une collection exceptionnelle née de la rencontre avec l'univers de Salvador Dalí, maître du surréalisme et l'un des artistes les plus importants du 20e siècle, cette exposition explore un dialogue rare et audacieux entre la couture marocaine et l'expression artistique moderne.

Puisant son inspiration dans les sculptures issues de la prestigieuse collection "Dalí Universe", la créatrice propose une forme de narration tissée de l'imaginaire de Dalí. Les thèmes qui lui sont chers ont été explorés avec subtilité, tels que le temps élastique, la métamorphose, le rêve, la légèreté, le mouvement, la mémoire, etc. Ici, les tissus parlent, les matières deviennent langage et chaque silhouette semble suspendue entre réel et onirisme.

A travers des pièces inédites, en résonance avec douze sculptures de Dalí, Zhor Raïs imagine et crée douze caftans conçus spécialement pour ce projet singulier.

Elle y brode un univers où le caftan se fait oeuvre d'art, et où l'oeuvre devient étoffe du rêve. Ce travail se veut également un hommage à la créativité marocaine et aux maîtres artisans, qui transmettent ce savoir-faire de génération en génération.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Raïs a indiqué qu'il s'agit d'une collection de caftans qu'elle a présentée, inspirée de l'oeuvre de Salvador Dalí, visant également à mettre en lumière le savoir-faire des artisans marocains, qu'elle qualifie de véritables artistes capables d'adapter les codes de Dalí à la création du caftan.

Malgré cette adaptation des codes de l'artiste, la créatrice a souligné avoir veillé à préserver l'authenticité et le caractère traditionnel du caftan marocain, relevant que cette exposition coïncide également avec l'inscription du Caftan marocain en tant que patrimoine mondial de l'UNESCO.

De son côté, le président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi, a souligné que cette exposition constitue l'occasion de saluer la créativité d'une très grande styliste marocaine et de rendre hommage au rayonnement du caftan marocain à l'échelle internationale.

Il a également précisé que cet événement coïncide avec la fête de la CAN, qui attire de nombreux touristes désireux de découvrir plusieurs aspects de la culture marocaine, notamment les musées, lesquels contribuent à faire connaître aux visiteurs la diversité et la richesse du patrimoine national.

Figure majeure du caftan marocain, Zhor Raïs a contribué à faire rayonner cet art ancestral bien au-delà des frontières. Ce projet, conçu comme une célébration de ses quarante ans de création, s'inscrit dans une démarche à la fois intime et visionnaire.

Cette exposition revêt une importance toute particulière en cette période marquante, où le caftan marocain vient d'être officiellement inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.