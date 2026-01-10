Maroc: Tchebourachka 2 devient le deuxième plus grand succès du box-office russe

Le film "Tchebourachka 2", leader du box-office russe pendant les fêtes de fin d'année, s'est hissé à la deuxième place des films les plus rentables de l'histoire du cinéma en Russie, selon les données du système d'information unifié de l'Etat russe pour le cinéma (EAIS), une plateforme qui centralise les données sur les sorties, les recettes et la distribution des films en Russie.

Au 8 janvier, le long-métrage a engrangé près de 51,3 millions de dollars (plus de 4 milliards de roubles). Il dépasse ainsi le champion de l'année précédente, "Le Magicien de la ville d'émeraude : La Route de briques jaunes", qui avait récolté environ 42,2 millions de dollars (3,3 milliards de roubles), ainsi que "Kholop 2", sorti deux ans plus tôt, avec près de 48,6 millions de dollars (3,8 milliards de roubles).

Désormais, "Tchebourachka 2" n'est devancé que par le premier volet de la franchise, détenteur du record absolu du box-office russe avec environ 85,6 millions de dollars (6,7 milliards de roubles) de recettes. Le film a également établi un record de rapidité au box-office, atteignant le seuil des 38,3 millions de dollars (3 milliards de roubles) en seulement cinq jours d'exploitation, une performance inédite dans l'histoire du cinéma russe.

La fréquentation quotidienne des salles obscures russes avoisine un million de spectateurs, tandis que les recettes dépassent 6,4 millions de dollars par jour (plus de 500 millions de roubles), confirmant l'ampleur de l'engouement du public, selon des données relayées par l'agence de presse "Ria Novosti".

Personnage emblématique de la culture soviétique et post-soviétique, Tchebourachka est une créature fictive aux grandes oreilles, apparue pour la première fois en 1966 dans les livres de l'écrivain Edouard Ouspenski, avant de devenir une icône populaire de l'animation grâce aux films du studio Soyuzmultfilm.

Symbole d'amitié, de naïveté et de bienveillance, le personnage occupe une place singulière dans l'imaginaire collectif russe. Tchebourachka a même été choisi comme mascotte de l'équipe olympique russe aux Jeux olympiques d'été de 2004 en Grèce, et des poupées à son effigie ont circulé dans l'équipe russe aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 à Turin.

La célébrité du personnage a dépassé les pays de l'ancienne URSS et le Bloc de l'Est pour s'étendre jusqu'au Japon, où Tchebourachka a été le héros d'une série de films d'animation projetés dans quinze cinémas dans le pays, attirant environ 700.000 spectateurs entre l'été 2001 et le printemps 2002.

Dans cette adaptation en prises de vues réelles mêlant comédie, aventure et émotion, "Tchebourachka 2" prolonge l'histoire du héros découvert dans une caisse d'oranges, approfondissant ses relations avec les humains et son intégration dans leur univers. Le film s'adresse à un large public familial, misant sur une narration intergénérationnelle alliant nostalgie et divertissement.

Selon le site spécialisé kinobusiness.com, le long-métrage s'est également classé troisième au box-office mondial, derrière les productions étrangères "Avatar : de Feu et de Cendres" et "Zootopie 2".

Réalisé, comme le premier opus, par Dmitri Diatchenko, le film réunit notamment Sergueï Garmach, Elena Iakovleva, Fiodor Dobronravov et Polina Maksimova, rejoints par Viktor Dobronravov ainsi que les frères Alexandre et Matveï Lykov.

La première partie, sortie le 1er janvier 2023, était devenue en deux semaines le plus grand succès de l'histoire du cinéma russe, avec plus de 89,5 millions de dollars (plus de 7,2 milliards de roubles) de recettes cumulées en Russie et dans les pays membres de la Communauté des Etats Indépendants (CEI).