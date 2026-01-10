Maroc: Tunis - Un expert marocain plaide pour des solutions numériques au service de systèmes agricoles résilients et durables

L'expert marocain en numérisation et en IA, Mustapha Ziani, a mis en avant le rôle des solutions numériques intelligentes dans le soutien à la transition écologique et la construction de systèmes agricoles résilients et durables, capables de relever les défis de l'avenir.

Intervenant lors d'une réunion scientifique internationale, organisée les 6 et 7 janvier à Tunis, sous le thème "Les technologies émergentes au service d'une agriculture intelligente et durable", l'expert marocain a expliqué que les défis posés par l'accélération du changement climatique et les pressions croissantes sur la sécurité énergétique et alimentaire nécessitent le recours aux technologies numériques et à l'intelligence artificielle pour une gestion efficace des ressources en eau ainsi que pour l'amélioration des pratiques agricoles productives.

De même, il a relevé l'importance d'une gouvernance intelligente et axée sur les données pour soutenir la transformation environnementale et renforcer la résilience des régions face aux défis climatiques et agricoles, ajoutant que l'intégration de l'IA, des infrastructures numériques et le renforcement de la coordination institutionnelle sont des leviers stratégiques pour une gestion durable et flexible des ressources en eau, rapporte la MAP.

À cet égard, M. Ziani a proposé la création de centres de données dédiés à la gestion intelligente des ressources en eau, dont la mission est de centraliser et d'analyser les données relatives aux précipitations, aux eaux de surface et souterraines, aux systèmes d'irrigation, aux opérations agricoles et aux usages multisectoriels de l'eau, ainsi que d'intégrer les données des capteurs de précipitations, les systèmes météorologiques, les bases de données hydrologiques et les plateformes agricoles, expliquant que l'objectif est de fournir des outils avancés pour la surveillance en temps réel, la modélisation, la prévision et l'aide à la décision.

Après avoir souligné que les techniques d'apprentissage automatique et d'analyse prédictive contribuent à améliorer la prévision de la disponibilité des ressources en eau, la détection précoce des risques hydrologiques (sécheresse, inondations, etc.) et à rationaliser l'utilisation et la distribution de l'eau, l'expert a mis en évidence le rôle que peut jouer l'agriculture intelligente dans la réduction de la consommation d'eau et l'amélioration de la productivité agricole tout en préservant les écosystèmes.

Lors de ce conclave, les participants ont cherché à simplifier et à diffuser des concepts et des techniques principalement liés à l'analyse numérique intelligente dans les domaines de l'eau, du développement durable, de l'hydroponie automatisée et de l'interaction intelligente plante-machine.

Cette réunion a également offert un espace de dialogue scientifique et d'échange d'expériences entre chercheurs et spécialistes dans les domaines de l'agriculture intelligente, des technologies connexes et de la transformation écologique.