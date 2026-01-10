Maroc: L'ONDA renforce l'offre de bus et taxis de l'aéroport de Rabat-Salé

9 Janvier 2026
Libération (Casablanca)

L'Office national des aéroports (ONDA) renforce, en marge de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2025) et dans une dynamique continue d'amélioration de l'expérience passager, l'offre de bus reliant l'aéroport de Rabat-Salé à la capitale afin d'accompagner l'augmentation des flux et d'offrir aux passagers des temps d'attente réduits.

Dorénavant, la cadence passe à un bus toutes les 15 minutes, au tarif unique de 25 dirhams avec la possibilité de payer par carte bancaire, fait savoir l'ONDA dans un communiqué.

Ce nouveau service, a été initié en collaboration avec la Wilaya de Rabat-Salé et s'inscrit dans le cadre de l'amélioration continue de l'expérience client prévue par la stratégie Aéroports 2030, qui vise à offrir des services innovants et un parcours passager fluide dès l'arrivée à l'aéroport. Dès leur arrivée, les passagers bénéficient désormais d'un accès simplifié à l'information et aux services de transport grâce à l'installation d'un kiosque dans le hall public de l'aéroport, relève la même source.

Ce point de contact permet d'orienter les voyageurs, de répondre à leurs besoins immédiats et de leur proposer une solution de transport collective claire et accessible, rapporte la MAP.

Pensée comme un prolongement naturel du parcours aéroportuaire, cette offre revisitée contribue à fluidifier les déplacements dès la sortie de l'aéroport et à installer une première impression positive de Rabat, Ville Lumière, où la mobilité devient une expérience simple, lisible et rassurante.

L'aménagement d'un circuit dédié sur l'esplanade de l'aéroport vient compléter ce dispositif en fluidifiant la circulation et en sécurisant les parcours.

Cette organisation optimise la régularité des dessertes, améliore la ponctualité et contribue à une expérience de déplacement plus sereine.

En complément, le service Wetaxi est opérationnel à l'Aéroport de Rabat- Salé depuis le 5 janvier, dans le cadre d'un protocole conclu entre l'ONDA et les autorités locales.

Cette solution digitale et réglementée offre aux passagers une alternative moderne, fiable et traçable, facilitant les déplacements vers le centre-ville de Rabat, Salé et les principaux pôles urbains, tout en apportant davantage de souplesse et de confort dans l'organisation de leur trajet avec possibilité de payer par carte bancaire également.

Ces services ont vu leur déploiement accéléré afin d'être opérationnelle pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2025, offrant ainsi au grand public marocain et aux visiteurs une activation anticipée pour ce grand évènement sportif.

L'ensemble de ces initiatives entrent dans le cadre de la stratégie "Aéroport 2030" et participe à une meilleure continuité du parcours passager au-delà de l'aéroport et à une intégration harmonieuse de l'aéroport dans son environnement urbain.

En simplifiant l'accès à la ville, en diversifiant les solutions de mobilité et en améliorant la qualité de service, L'ONDA escompte contribuer à l'attractivité de Rabat, Ville Lumière.

