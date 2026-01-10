Maroc: Al Hoceima - Baisse de 1,2% de l'IPC en novembre dernier

L'indice des prix à la consommation (IPC) des ménages de la ville d'Al Hoceima a diminué de 1,2% en novembre dernier, par rapport au mois précédent, et de 0,2% en glissement annuel.

L'indice des prix des produits alimentaires a décru de 2% en novembre dernier par rapport à octobre, en raison de la baisse des prix des "Fruits" de 8,9%, du "Poisson et fruits de mer" de 5,9%, du "Pain et céréales" de 1,5%, des "Viandes" de 1%, des "Produits alimentaires non classés ailleurs" de 0,6%, du "Lait, fromage et oeufs" de 0,4% et des "Huiles et graisses" de 0,1%, indique une note de la direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP).

La variation mensuelle de l'indice des produits non alimentaires a stagné, suite à la stagnation des prix des divisions "Santé", "Communications", "Loisirs et Culture", "Enseignement" et "Biens et services divers".

Par ailleurs, l'augmentation de l'indice des divisions du "Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles" de 0,4% et des "Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer" de 0,1%, ainsi que la diminution de l'indice des divisions des "Restaurants et hôtels" de 1,7%, des "Articles d'habillement et chaussures" de 0,2% et du "Transport" de 0,1% n'ont pas impacté l'évolution générale, précise la même source.

Sur un an, l'indice des prix des produits alimentaires a diminué de 0,1% en novembre dernier, sous l'effet de l'abaissement des prix des "Huiles et graisses" de 9,1%, des "Viandes" de 4,4%, du "Poisson et fruits de mer" de 4,1%, des "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes" de 2,6%, du "Pain et céréales" de 1,8%, des "Produits alimentaires non classés ailleurs" de 1,4% et du "Lait, fromage et oeufs" de 0,6%, rapporte la MAP.

Par ailleurs, la hausse des prix des "Légumes" de 12,1%, du "Café, thé et cacao" de 7,5%, des "Fruits" de 4,6%, du "Tabac" de 4,5% et du "Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" de 0,8% n'a pas affecté l'évolution générale.

De même, la variation annuelle de l'indice des produits non alimentaires a décru de 0,3%, alors que la variation des prix des divisions qui constituent les produits non alimentaires a fluctué entre une diminution de 4,3% pour la division du "Transport" et une augmentation de 2% pour la division des "Restaurants et hôtels".

L'IPC est l'instrument de mesure de l'inflation. Il contribue au suivi et à l'analyse de la situation économique, et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l'indexation des contrats entre les différents partenaires socioéconomiques.