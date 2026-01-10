Maroc: Signature d'une convention pour l'adhésion de Barid Al-Maghrib au programme DATA-TIKA de la CNDP

9 Janvier 2026
Libération (Casablanca)

Barid Al-Maghrib et la CNDP (Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel) ont procédé, jeudi à Rabat, à la signature d'une convention d'adhésion de Barid Al-Maghrib au programme DATA-TIKA.

Cette initiative nationale, portée par la CNDP, vise à accompagner les organismes publics et privés dans une mise en conformité durable avec la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

La convention a été signée par Amin Benjelloun Touimi, directeur général du Groupe Barid Al-Maghrib, et Omar Seghrouchni, président de la CNDP. Elle s'inscrit dans une dynamique de coopération institutionnelle et ambitionne de faire de la protection des données à caractère personnel un levier de confiance, de transformation numérique et de compétitivité.

L'adhésion au programme DATA-TIKA repose sur une collaboration structurée autour de trois axes complémentaires :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

· Le renforcement de la conformité réglementaire, à travers l'accompagnement de Barid Al-Maghrib dans sa mise en conformité avec la loi 09-08, la formation des formateurs et l'accès pilote à la plateforme de dématérialisation des notifications auprès de la CNDP ;

· L'intégration de la protection des données dans les projets métiers et stratégiques, via l'organisation d'ateliers de réflexion portant sur les usages des données, les enjeux liés aux données sensibles, à l'hébergement, aux systèmes d'information et aux nouvelles technologies ;

· La contribution à l'élaboration de lignes directrices nationales, destinées à renforcer les briques de confiance numérique, notamment en matière de cloud, de services de confiance, de privacy by design, de prospection commerciale et de traitements innovants des données.

A travers cette convention, Barid Al-Maghrib réaffirme sa volonté de placer la protection des données à caractère personnel au coeur de sa stratégie de transformation digitale et de ses engagements en matière de responsabilité, de transparence et de respect des droits des usagers.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.