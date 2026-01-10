Maroc: L'USMS en tête des universités marocaines dans le cadre du programme PRIMA

Dans le cadre du renforcement de la coopération et de la recherche innovante au niveau euro-méditerranéen, cinq projets de recherche portés par l'Université Sultan Moulay Slimane (USMS) ont été retenus pour financement dans le cadre du programme PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area).

Avec ces cinq projets sélectionnés, l'USMS occupe la première position au niveau national parmi les universités marocaines en termes de projets retenus pour financement par PRIMA.

Ces projets, développés en partenariat avec des universités et centres de recherche internationaux, portent sur des thématiques prioritaires telles que l'agriculture durable, la gestion responsable des ressources hydriques et la sécurité alimentaire, en parfaite cohérence avec les objectifs stratégiques du programme PRIMA.

Le Maroc se hisse au 2e rang parmi 19 pays participants, en nombre de projets financés dans le cadre de ce programme.

Il convient de rappeler que PRIMA constitue le plus grand programme euro-méditerranéen dédié à la recherche et à l'innovation. Lancé en 2018 pour une durée de dix ans et doté d'un budget global de 494,5 millions d'euros, il vise à soutenir des projets collaboratifs innovants axés sur la production alimentaire durable et la sécurité hydrique dans la région méditerranéenne. Au total, 19 pays y participent, dont 11 européens et 8 du Sud de la Méditerranée, parmi lesquels le Maroc.

Cette distinction met en lumière l'implication des enseignants-chercheurs et des équipes de l'Université Sultan Moulay Slimane dans le développement d'une recherche scientifique de haut niveau et dans le renforcement de la coopération scientifique internationale.