Afrique: Sénégal - Mali - Un choc entre voisins pour une place en demi-finale

Un derby ouest-africain passionnant attend les spectateurs à Tanger ce vendredi, où le Sénégal et le Mali s'affronteront en quarts de finale de la TotalEnergiesCAF Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025, avec pour enjeu une place tant convoitée en demi-finale.

Cette rencontre, riche en histoire, respect et rivalité, réunit deux voisins qui se connaissent intimement et dont les duels se jouent souvent à la marge. Si le Sénégal arrive avec la dynamique des récents champions et l'un des parcours les plus réguliers du tournoi, le Mali aborde ce match à Tanger porté par sa résilience, sa confiance et une réputation de réussir sous pression.

Le Sénégal en quête de maîtrise et de continuité

L'équipe sénégalaise n'a cessé de se renforcer au fil de la compétition. Invaincus depuis leurs 15 derniers matchs en CAN, les Lions de la Teranga allient efficacité offensive et résistance mentale, comme en témoigne leur récent retournement de situation face au Soudan en huitièmes de finale -- une démonstration de caractère rare mais significative en phase à élimination directe.

Le milieu de terrain Pape Gueye estime que l'identité sénégalaise doit rester intacte malgré la puissance physique du Mali. "Nous savons tous que l'équipe malienne est très physique", a-t-il déclaré, "mais cela ne signifie pas que nous allons changer notre style de jeu. Notre football est efficace lorsque nous circulons bien le ballon, jouons vite et entre les lignes -- ce sont nos points forts".

Cet équilibre entre préparation physique et expression technique a été un thème central de la campagne du Sénégal.

L'entraîneur Pape Thiaw a accordé une importance égale à la discipline tactique et au contrôle mental, conscient que les quarts de finale de la CAN se jouent souvent autant sur la gestion des émotions que sur la qualité footballistique.

Un Mali endurci et sans crainte

Le parcours du Mali jusqu'en quarts n'a rien eu de linéaire. Sans victoire dans le temps réglementaire jusqu'ici, les Aigles ont pourtant trouvé les ressources pour survivre, notamment en huitièmes où ils ont éliminé la Tunisie aux tirs au but après prolongation -- malgré un match largement disputé à dix.

Cette résilience a renforcé la conviction au sein du camp malien. Le milieu Lassana Coulibaly anticipe un duel intense, mais assure que son équipe est prête.

"Le Sénégal est l'une des meilleures équipes d'Afrique", reconnaît-il, "mais sur 90 minutes, tout est possible. Nous avons confiance car nous avons vécu de belles choses depuis le début de cette compétition".

L'entraîneur Tom Saintfiet s'est montré tout aussi direct, qualifiant le match de "guerre" tout en précisant que le Mali n'était pas intimidé par ses voisins.

Avec des joueurs expérimentés comme Lassine Sinayoko -- déjà meilleur buteur malien de la compétition avec 3 réalisations-- les Aigles savent qu'un seul instant peut faire basculer le match en leur faveur.

Histoire, rivalité et poids des attentes

Ce ne sera que la deuxième confrontation entre le Sénégal et le Mali en phase finale de la CAN, après un match nul 1-1 en phase de groupes en 2004. En dehors du continent, les deux sélections se sont affrontées 40 fois, avec un avantage historique pour le Sénégal -- invaincu face au Mali depuis plus de vingt ans.

Pourtant, l'histoire ne garantit rien à ce stade. Le Sénégal peut être favori sur le papier, mais le récent parcours du Mali en matches à élimination directe -- dont plusieurs victoires aux tirs au but -- révèle une équipe à l'aise dans la tension et le chaos.

Sous les lumières de Tanger, fierté, patience et précision seront indispensables. Un seul continuera l'aventure ; pour l'autre, le voyage marocain s'achèvera ici.

Déclarations d'avant-match

Pape Thiaw (sélectionneur du Sénégal) : « C'est un match préparé avec beaucoup de respect face à une bonne équipe malienne. Demain, nous ne serons adversaires que le temps d'une rencontre. Nous devons rester concentrés sur le football, maintenir notre niveau et maîtriser nos émotions pour assurer la qualification. »

Tom Saintfiet (sélectionneur du Mali) : « Le Sénégal est la meilleure équipe actuellement, mais nous n'avons pas peur. Nous nous sommes bien préparés, tout le monde est prêt, et même s'ils sont favoris, je suis convaincu que nous pouvons créer la surprise. »

La stat d'avant-match

Le Sénégal et le Mali s'affrontent pour la 41e fois, avec un avantage sénégalais (19 victoires contre 8 pour le Mali et 13 matchs nuls). Le Sénégal est invaincu depuis ses 15 derniers matchs à la CAN, tandis que le Mali a atteint les quarts de finale sans avoir remporté une seule rencontre en temps réglementaire lors de cette édition.