Afrique: Lions Indomptables, une histoire d'hôtes renversés

Depuis plus de quatre décennies, une constante traverse l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations : le Cameroun ne craint ni les tribunes pleines ni la ferveur locale. De la Côte d'Ivoire en 1984 au Ghana en 2008, en passant par le Nigeria, le Mali ou le Sénégal, les Lions Indomptables ont bâti une réputation unique en battant, à répétition, les pays organisateurs.

1984 - Côte d'Ivoire 0-2 Cameroun

Lors du troisième match de la phase de groupes, les Lions Indomptables ont mis fin aux espoirs des Éléphants de rejoindre les matchs à élimination directe en s'imposant nettement (3-0). Roger Milla a ouvert le score à la 42e minute, avant que Jules Djonkep ne double la mise à la 61e. Maîtres de la rencontre, les Camerounais ont géré leur avance avec autorité, imposant leur loi et confirmant leur supériorité dans un match à fort enjeu.

1988 - Maroc 0-1 Cameroun

En demi-finale, au Stade Mohammed-V de Casablanca, le Cameroun a une nouvelle fois brisé l'élan du pays organisateur. Devant 45 000 spectateurs acquis à la cause marocaine, les Lions Indomptables ont fait la différence en fin de rencontre grâce à un but de Makanaky inscrit à la 78e minute. Solides défensivement et parfaitement disciplinés, les Camerounais ont résisté à la pression locale pour s'imposer 1-0. Une victoire de caractère, acquise sous l'arbitrage d'Eganaden Cadressen, qui les a propulsés en finale.

1992 - Sénégal 0-1 Cameroun

Le 19 janvier 1992, le Cameroun a une nouvelle fois fait plier le pays hôte en quart de finale. Face au Sénégal, devant 35 000 spectateurs, les Lions Indomptables ont arraché leur qualification grâce à un but tardif d'Emmanuel Ebongué, inscrit à la 89e minute. Longtemps cadenassée, la rencontre s'est débloquée sur un éclair camerounais, au moment où le public sénégalais y croyait encore. Solides et patients, les hommes en vert-rouge-jaune ont su frapper au bon moment sous l'arbitrage de Kiichiro Tachi.

2000 - Nigeria 2 (3 t.a.b 4) Cameroun 2Lors de la finale de la CAN 2000 au National Stadium de Lagos, le Cameroun a affronté le Nigeria dans un match haletant. Les Lions Indomptables ont pris l'avantage grâce à des réalisations de Samuel Eto'o et Patrick Mboma avant que les Super Eagles ne se reprennent grâce à Okocha et Chukwu. Après une séance de tirs au but tendue, le Cameroun l'a emporté 4-3, scellant une victoire historique sur le sol nigérian et confirmant sa réputation de « bête noire » des pays hôtes.

2002 - Mali 0-3 Cameroun

En demi-finale de la CAN 2002, au Stade du 26-Mars de Bamako, le Cameroun a fait taire tout un pays. Portés par un Salomon Olembé étincelant, les Lions Indomptables ont ouvert le score à la 39e minute, avant de doubler la mise juste avant la pause grâce au même milieu (45+1e). Solides, sûrs de leur force, ils ont parachevé leur démonstration en fin de rencontre par Marc-Vivien Foé (84e), scellant une victoire d'autorité sur le sol malien.

2008 - Ghana 0-1 Cameroun

En demi-finale de la CAN 2008, le Cameroun a une nouvelle fois fait taire le pays hôte. À l'Ohene Djan Stadium d'Accra, devant 45 000 spectateurs, les Lions Indomptables ont écarté le Ghana grâce à un but de Nkong inscrit à la 70e minute. Solides et disciplinés, les Camerounais ont résisté jusqu'au bout malgré l'expulsion de Bikey dans le temps additionnel (91e). Sous l'arbitrage d'Abderrahim El Arjoun, le Cameroun a fait preuve de sang-froid pour s'imposer 1-0 et rejoindre la finale.