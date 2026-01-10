Afrique: « Nous ne sommes pas favoris » - Salah appelle l'Égypte à garder les pieds sur terre

Capitaine de l'Égypte, Mohamed Salah a tenu à calmer l'enthousiasme autour des Pharaons à la TotalEnergies Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Malgré leur statut et leur parcours, l'attaquant de Liverpool refuse toute étiquette de favori et insiste sur une approche pragmatique : avancer match après match.

En quête d'un huitième sacre continental, record absolu, l'Égypte a validé son billet pour les quarts de finale au terme d'un succès arraché face au Bénin (3-1 a.p.). Une rencontre âpre, longtemps indécise, au cours de laquelle Salah a, une fois encore, montré la voie. Lundi soir, il a inscrit le troisième but décisif, portant son total à trois réalisations en trois matches depuis le début du tournoi.

Mais malgré cette forme éclatante, le leader égyptien préfère tempérer les attentes.

« Je ne pense pas que nous soyons favoris, a-t-il confié après la rencontre. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs, dont la majorité évolue en Égypte. Nous nous battons simplement pour notre pays, et ensuite nous verrons jusqu'où cela peut nous mener. Ici, chacun veut donner le meilleur de lui-même. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Salah a disputé toutes les rencontres des Pharaons, à l'exception du dernier match de poule contre l'Angola, lorsqu'une qualification déjà acquise avait permis au sélectionneur Hossam Hassan de le ménager. Un choix payant, puisque l'Égypte a su faire la différence physiquement en prolongation face à une équipe béninoise accrocheuse.

« Physiquement, nous étions un peu meilleurs en prolongation, et cela nous a donné l'avantage, a analysé Salah. En Afrique, il n'y a plus de matches faciles. Les niveaux sont très proches. Je l'ai dit aux garçons : on ne voit plus d'équipes perdre 4 ou 5-0, et cela veut dire beaucoup. »

L'attaquant de Liverpool n'a pas manqué de saluer la qualité de l'adversaire.

« Nous avons affronté une équipe bien organisée, avec un bon entraîneur. Ce n'était pas simple, mais nous sommes heureux d'avoir gagné à la fin. »

Discret depuis le début du séjour égyptien à Agadir, Salah fuit les projecteurs pour se concentrer sur l'essentiel : la réussite collective et une forme de revanche personnelle. Finaliste malheureux à deux reprises en CAN, le joueur de 32 ans court toujours après son premier titre continental.

L'histoire, elle aussi, lui tend les bras. Avec trois buts inscrits au Maroc, Salah totalise désormais 66 réalisations en sélection, à seulement trois longueurs du record national détenu par son sélectionneur Hossam Hassan (69).

L'ancien attaquant emblématique de l'Égypte, lui-même vainqueur de la CAN en tant que joueur, ne doute pas un instant que Salah dépassera cette marque.

« C'est un joueur très important, pour nous comme pour Liverpool, expliquait Hassan récemment. Il montre son leadership dans ce tournoi, guide les jeunes et assume ses responsabilités. Nous avons de la chance de l'avoir, et je m'attends à ce qu'il continue à marquer. »

Pour Salah, cependant, les chiffres et les records restent secondaires. Son obsession, à l'image de l'ambition égyptienne, est ailleurs : soulever enfin le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations.