Le Sénégal affrontera l'Égypte ou la Côte d'Ivoire en demi-finale - Le Cameroun affronte le Maroc, pays hôte, dans l'autre quart de finale ce soir à Rabat.Sénégal 1 - 0 MaliButeurs : Ilimane Ndiaye 27'Le Sénégal s'est qualifié pour les demi-finales de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025 après une victoire serrée 1-0 face au Mali dans un quart de finale haletant au Grand Stade de Tanger vendredi soir. Le match a vu le Mali réduit à dix après l'expulsion de son capitaine Yves Bissouma en fin de première mi-temps, pendant les arrêts de jeu.Dans un derby ouest-africain âprement disputé, les vainqueurs de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2021 ont fait preuve de sang-froid et de discipline tactique pour venir à bout d'une équipe malienne résistante.

Le Sénégal, guidé par l'entraîneur Pape Thiaw, a tenu bon tout au long de la rencontre. Alors que les deux équipes se livraient une intense bataille pour le contrôle du milieu de terrain avec peu d'occasions franches, les Lions de la Téranga se sont montrés plus décisifs dans les moments clés.Le déclic est survenu à la 27e minute lorsque Iliman Ndiaye a profité d'une erreur du gardien malien Djigui Diarra dans la surface de réparation. Réagissant le plus vite au ballon libre, l'attaquant sénégalais a conclu avec sang-froid à bout portant pour inscrire ce qui s'avérera être le but victorieux.La tâche du Mali s'est considérablement compliquée juste avant la mi-temps lorsque Bissouma a écopé d'un second carton jaune dans le temps additionnel, contraignant les Aigles à disputer toute la seconde période en infériorité numérique.

Malgré ce revers, le Mali s'est réorganisé défensivement sous la direction de Tom Saintfiet et a continué à chercher le chemin du retour au score. Après la reprise, le Sénégal a dominé la possession et imposé son rythme, cherchant patiemment à inscrire un deuxième but. Le Mali a fait preuve d'une défense héroïque, et malgré la défaite, le gardien Djigui Diarra s'est montré spectaculaire, réalisant plusieurs arrêts décisifs pour contenir l'écart et contrecarrer les assauts sénégalais. Toutefois, le Sénégal a géré les dernières minutes avec maturité et maîtrise pour valider son billet en demi-finale, tandis que le Mali quittait la compétition après une performance courageuse et combative en quart de finale. Le Sénégal affrontera le vainqueur du match entre l'Égypte, recordman de titres, et la Côte d'Ivoire, tenante du trophée, qui se jouera samedi.

Réactions:

Iliman Ndiaye, Homme du Match TotalEnergies :

"Je suis heureux d'avoir remporté ce trophée, mais le plus important, c'est que nous nous soyons qualifiés pour les demi-finales de la compétition. Nous avons très bien joué aujourd'hui et cela montre que nous progressons match après match. J'ai confiance en mes coéquipiers et nous devons nous concentrer sur le prochain match, afin de jouer à notre meilleur niveau et offrir une belle performance à nos supporters."

Tom Saintfiet, sélectionneur du Mali :

"Ce fut un match intéressant et difficile pour nous car nous avons dû jouer une grande partie de la rencontre à dix. Mais cela n'enlève rien au fait que mes joueurs ont fait preuve de courage et ont très bien joué. Je suis fier d'eux pour leur performance, non seulement aujourd'hui mais tout au long de la compétition. Nous avons montré au monde de quoi nous sommes capables. Avec mon staff, nous allons analyser nos matches et voir ce que nous pouvons améliorer à l'avenir."

Pape Thiaw, entraineur du Sénégal :

"Ce ne fut pas un match facile car nous avons affronté une équipe du Mali très talentueuse, mais nous avons atteint notre objectif. L'équipe malienne a de grandes qualités et nous a posé beaucoup de problèmes. Si nous avions été plus réalistes devant le but, nous aurions pu marquer davantage, mais l'essentiel aujourd'hui, c'est que nous soyons qualifiés pour les demi-finales. Nous analyserons nos erreurs et travaillerons à les corriger pour les prochains matchs. Nous espérons être plus efficaces devant le but et avoir un peu plus de chance à l'avenir."