Afrique: Lookman et le Nigeria en grande confiance avant d'affronter l'Algérie

Ademola Lookman affirme que la confiance du Nigeria ne cesse de croître lors de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les Super Eagles "progressant à chaque match" à l'approche de leur confrontation contre les Fennecs d'Algérie -- champions en 2019 -- ce samedi à Marrakech.

L'attaquant d'Atalanta a été le joueur le plus influent du Nigeria dans ce tournoi et a de nouveau été au coeur du jeu offensif de son équipe, décrochant son deuxième titre TotaEnergies Homme du Match. Lookman compte désormais trois buts et cinq passes décisives lors de cette CAN, portant son total en Coupe d'Afrique des Nations à sept buts.

"C'était super", a déclaré Lookman après leur dernier match. "L'équipe progresse à chaque rencontre. Aujourd'hui, tout s'est terminé par des buts, c'est très positif pour nous".

Évoluant au sein d'un trio offensif fluide, Lookman a su parfaitement s'associer avec Akor Adams et Victor Osimhen, contribuant ainsi à maintenir une menace constante dans la surface adverse. Malgré un bref échange verbal avec Osimhen lors du match précédent, Lookman a rapidement balayé toute suggestion de tension au sein de l'équipe.

« Il ne s'est rien passé, juste une discussion sur le terrain. C'est tout », a-t-il déclaré. « Dans le football, ce genre de choses arrive et on passe à autre chose».

Interrogé sur le fait que ces moments puissent renforcer l'équipe, Lookman a une nouvelle fois minimisé leur importance. « Je ne vois pas où est le problème, a-t-il ajouté. Ce genre de choses arrive dans le football, et on passe à autre chose ».

Lookman affirme que la responsabilité de porter les couleurs nationales continue de motiver ses performances.

« J'ai la chance de représenter mon pays, et je sais à quel point c'est important», a-t-il déclaré aux journalistes. « Alors j'essaie d'utiliser cette pression pour donner le meilleur de moi-même».

Les Super Eagles étant désormais pleinement concentrés sur leur quart de finale contre les Fennecs ce samedi, Lookman s'attend à une rude épreuve face à l'une des équipes les plus expérimentées du continent.

« Les quarts de finale de la CAN, c'est quelque chose qui donne envie », a-t-il déclaré. « Un autre grand combat nous attend, alors nous devons être prêts».

Il a également souligné les exigences physiques et tactiques de la compétition.

"Tout le monde est physiquement fort", a expliqué Lookman. "L'important, c'est de les affronter sur le terrain avec intelligence et d'être prêt".

« La même mentalité pour l'équipe », a-t-il déclaré. « La même volonté de gagner, d'être agressif sur le ballon ».

Lookman a adressé des mots d'encouragement aux supporters et à toutes les personnes confrontées à des défis au-delà du tournoi. « Continue de te concentrer, continue de croire en toi », a-t-il dit. « Les bonnes choses viendront ».

Le Nigeria comptera une nouvelle fois sur l'inspiration de Lookman pour décrocher une place en demi-finale de la CAN face à l'équipe qui les avait battus en 2019 en Égypte.