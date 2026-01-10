Maroc: Plus de 150 infractions enregistrées dans les stades jusqu'au 6 janvier

Les bureaux judiciaires installés dans les stades accueillant les matchs de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2025) ont traité 152 infractions entre le 21 décembre et le 6 janvier.

Selon des données de la présidence du Ministère public, 128 personnes de plusieurs nationalités ont été poursuivies pour divers faits délictueux liés à l'accès aux stades ainsi qu'à la sécurité et à l'ordre public.

L'accès ou la tentative d'accès frauduleux aux stades arrivent en tête des contraventions constatées (61 cas), devant la vente de billets à un prix supérieur ou inférieur au tarif réglementaire ou sans autorisation (19 cas) et l'intrusion sur la pelouse et le séjour irrégulier avec 10 cas pour chacune de ces deux infractions.

La présidence du Ministère public fait également état de cas de faux et usage de faux (9), d'utilisation de fumigènes à l'intérieur des stades (8) et de jet de matières inflammables lors de manifestations sportives (4).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les poursuites ont en outre concerné des faits de violence, de détention et de consommation de résine de cannabis, d'accès à une manifestation sportive en état d'ébriété, de détention d'un badge d'accès au nom d'autrui, d'ivresse publique, ainsi que de prise d'images d'une personne sans son consentement.

Pour rappel, des bureaux judiciaires ont été installés dans les stades accueillant les matchs de la CAN, notamment au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, dans le cadre de la mise en place d'un nouveau dispositif institutionnel dédié à la gestion des infractions susceptibles de survenir lors des rencontres sportives.

Cette initiative vise à instaurer un mode de traitement moderne et efficace des affaires au sein des enceintes sportives, en permettant aux représentants du Ministère public, en coordination avec les services de sécurité et les autorités compétentes, d'intervenir de manière immédiate.

Elle garantit la célérité des procédures, le respect des droits et des garanties du procès équitable, la préservation de l'ordre et de la sécurité dans les stades ainsi qu'un allègement de la charge des tribunaux.