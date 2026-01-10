Maroc: Sécurité aérienne - Le Premier ministre canadien met en avant la coopération avec le Maroc

Le Premier ministre canadien, Mark Carney, a mis en avant, jeudi, la coopération entre son pays et le Maroc en vue de renforcer la sécurité de l'aviation civile internationale et de prévenir les accidents aériens.

Dans un message publié à l'occasion de la Journée nationale de commémoration des victimes de catastrophes aériennes au Canada, M. Carney a rappelé la tenue en avril 2025 à Marrakech de la 4ème édition du Forum Safer Skies, un rendez-vous mondial dédié à la sécurité de l'aviation civile.

Cette rencontre co-organisée avec le Canada a constitué une opportunité pour "renforcer les mesures de sécurité pour l'aviation civile opérant au-dessus ou à proximité de zones de conflit", a souligné M. Carney dans ce message.

Le Premier ministre canadien a aussi rappelé "le large soutien" apporté lors de ce conclave à la Déclaration d'engagement renouvelé sur la sécurité aérienne visant à améliorer la coordination entre les secteurs civil et militaire, la gestion des conflits dans l'espace aérien, les pratiques d'échange de renseignements et l'intervention à la suite de crises.

Les efforts déployés par le Maroc en matière de sécurité aérienne ont été couronnés en septembre dernier par l'élection du Royaume au Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), lors de la 42ème session de l'Assemblée de cette organisation des Nations unies basée à Montréal.

Les progrès réalisés par le Maroc dans le domaine de l'aviation civile ont d'ailleurs été salués lors de la 42ème session de l'Assemblée de l'OACI. A cette occasion, le président du Conseil de l'OACI avait remis au ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, un certificat en reconnaissance des progrès accomplis par le Royaume pour établir un système de supervision de la sécurité efficace et améliorer la mise en oeuvre effective des normes et pratiques recommandées (SARP) de l'OACI.

Le Maroc accueillera, en avril prochain, la 5e édition du Symposium mondial sur le soutien à la mise en oeuvre (GISS) de l'OACI sous le thème "Regional Solutions, Global Benefits".

Le GISS constitue l'un des événements majeurs du calendrier aéronautique mondial, offrant une plateforme unique d'échanges entre décideurs, régulateurs, experts, organisations internationales et acteurs de l'industrie aéronautique autour des enjeux, priorités et opportunités liés à la mise en oeuvre des normes et initiatives de l'OACI.