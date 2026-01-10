Congo-Kinshasa: Les enseignants d'Opala sèchent les cours pour réclamer 3 mois d'arriérés de salaire

9 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les enseignants des écoles de la Province éducationnelle Tshopo II, dans le territoire d'Opala (Tshopo), ont arrêté de dispenser les cours pour réclamer leurs arriérés de trois mois.

Il s'agit des mois d'octobre, de novembre et décembre 2025.

Toutes les démarches menées auprès de l'agent payeur et des autorités politico administratives n'ont toujours pas abouti.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Voilà pourquoi, ils ont décidé de sécher les cours et descendre dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol, pacifiquement.

Ce manque de salaires leur contraint de vivre comme des clochards, a déclaré leur président syndical Bienvenu Ndafu :

« Nous vivons très mal à Opala, c'est très malheureux parce que nous sommes devenus comme des mendiants, vraiment il y a un ça ne va pas. C'est pourquoi nous déplorons auprès de notre chef direct, qui est l'administrateur, c'est lui qui pouvait faire le tout pour remonter les informations au niveau hiérarchique... »

De son côté, l'administrateur du territoire d'Isangi, Médard Elombe dit avoir informé sa hiérarchie de cette situation, qui met en mal la vie de ses administrés.

Jusque-là, aucune réponse de la CARITAS diocésaine d'Isangi. Toutefois, son directeur a toujours déclaré que le retard de paiement est dû au non-versement à temps de l'enveloppe salariale par le gouvernement à travers l'organisation financière, IFOD.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.