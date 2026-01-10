Congo-Kinshasa: Les enseignants d'Opala sèchent les cours pour réclamer 3 mois d'arriérés de salaire

Les enseignants des écoles de la Province éducationnelle Tshopo II, dans le territoire d'Opala (Tshopo), ont arrêté de dispenser les cours pour réclamer leurs arriérés de trois mois.

Il s'agit des mois d'octobre, de novembre et décembre 2025.

Toutes les démarches menées auprès de l'agent payeur et des autorités politico administratives n'ont toujours pas abouti.

Voilà pourquoi, ils ont décidé de sécher les cours et descendre dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol, pacifiquement.

Ce manque de salaires leur contraint de vivre comme des clochards, a déclaré leur président syndical Bienvenu Ndafu :

« Nous vivons très mal à Opala, c'est très malheureux parce que nous sommes devenus comme des mendiants, vraiment il y a un ça ne va pas. C'est pourquoi nous déplorons auprès de notre chef direct, qui est l'administrateur, c'est lui qui pouvait faire le tout pour remonter les informations au niveau hiérarchique... »

De son côté, l'administrateur du territoire d'Isangi, Médard Elombe dit avoir informé sa hiérarchie de cette situation, qui met en mal la vie de ses administrés.

Jusque-là, aucune réponse de la CARITAS diocésaine d'Isangi. Toutefois, son directeur a toujours déclaré que le retard de paiement est dû au non-versement à temps de l'enveloppe salariale par le gouvernement à travers l'organisation financière, IFOD.