Congo-Kinshasa: Jacques Selemani - « La nouvelle loi foncière donne l'avantage aux conservateurs »

9 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Kindu 1, et doyen de tous les conservateurs du Congo, Jacques Selemani, salue la promulgation par le Chef de l'État de la loi portant régime général des biens, régime foncier et immobilier, ainsi que régime de sûreté.

Invité de Radio Okapi, il explique que cette loi dédouane les conservateurs de nombreuses contraintes et clarifie leurs responsabilités.

La nouvelle loi accorde un délai de dix ans aux propriétaires pour mettre en valeur leurs terrains, faute de quoi ceux-ci redeviennent domaine public de l'État.

« Nous allons nous débarrasser de tous les malfaiteurs des affaires foncières », affirme Jacques Selemani.

Il répond aux questions de Florence Kiza Lunga:

/sites/default/files/2026-01/09._0901026-p-f-invite_kindu_selemani_moke_jacques00-web.mp3

