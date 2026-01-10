Congo-Kinshasa: La progression d'une tête d'érosion menace plusieurs familles à Moanda

Plusieurs familles de la cité de Moanda, dans la province du Kongo-Central, ont lancé jeudi 8 janvier un appel pressant à l'État pour maîtriser la tête d'érosion de Kenge Yaba, communément appelée Libulu ya Kisimbi.

Face à cette urgence, les riverains, qui vivent dans la peur à chaque pluie, réclament une intervention durable : construction de caniveaux adaptés, assainissement efficace et suivi régulier de la situation.

Cette catastrophe naturelle, qui dure depuis plus de vingt ans, continue de menacer la vie des habitants, leurs habitations et les infrastructures locales. Selon plusieurs riverains, la situation s'est aggravée après les fortes pluies du mois de décembre dernier, en raison notamment du manque d'entretien des caniveaux censés freiner l'avancée du ravin.

Malgré diverses interventions, dont la construction de caniveaux par des entreprises chinoises en 2024, les pluies récentes ont accentué la dégradation du site de Kenge Yaba, situé au quartier Malamba Bendo, près du marché central.

Les habitants dénoncent des caniveaux trop étroits et mal entretenus, ensablés et insalubres, ce qui empêche l'écoulement efficace des eaux vers l'océan. Résultat : la tête d'érosion gagne du terrain, détruit des maisons, endommage des routes et ravage des quartiers entiers, plongeant plusieurs familles dans une précarité accrue.