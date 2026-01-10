Congo-Kinshasa: Début des travaux de réhabilitation de l'avenue Uele à Kintambo

DK Service SARL a lancé, depuis quelques jours, les travaux de réhabilitation de l'avenue Uele, située dans le quartier Wenze, commune de Kintambo (Kinshasa).

Ces travaux concernent le tronçon compris entre les avenues Bangala et Kasavubu, devenu impraticable pour les véhicules et autres engins roulants.

Prévue pour durer quatre mois, cette réhabilitation s'étendra sur 900 mètres et inclura la création de routes secondaires afin de désengorger les artères principales de ce secteur de la capitale.

Le responsable du chantier, l'ingénieur Dan Sombo, a expliqué comment se passent ces travaux.

« Nous sommes au niveau de la fouille des caniveaux. Comme nous sommes en saison pluvieuse, cela complique parfois le respect du planning établi. De plus, certaines maisons se trouvent sur le tracé de la route, ce qui constitue une difficulté supplémentaire », a-t-il souligné.

Pour sa part, Sylva Malalu, habitant de l'avenue Bandundu depuis plusieurs années, a donné ses impressions :

« Ce que nous attendons, c'est qu'il y ait plus de routes secondaires pour désengorger les avenues, qu'ils construisent des caniveaux pour que l'eau s'écoule normalement, et qu'il y ait un entretien régulier. Si les choses continuent comme avant, avec des caniveaux bouchés, nous reviendrons toujours à la même situation ».

Sylva Malalu a par ailleurs exhorté la population du quartier Wenze à faire bon usage des nouveaux caniveaux en construction afin de garder le quartier propre et les avenues praticables.