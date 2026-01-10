Congo-Kinshasa: Au moins 13 humanitaires tués et 40 autres blessés dans cinq provinces de la RDC en 2025

Treize humanitaires ont été tués, quarante blessés et plusieurs autres enlevés au cours de l'année 2025 dans les provinces de l'Ituri, du Tanganyika, du Maniema, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA).

D'après le rapport de cette institution, le Nord-Kivu demeure la province la plus dangereuse, tandis que le mois de décembre dernier a été marqué par une explosion de la violence au Sud-Kivu.

En 2025, plus de 600 incidents ont visé les acteurs humanitaires dans l'Est du pays.

Le Nord-Kivu détient le triste record de la province la plus risquée, concentrant près de la moitié de cas enregistrés.

Cependant, le Sud-Kivu a surpassé le Nord-Kivu en décembre, concentrant 50 % des incidents du mois, en raison des affrontements et de l'insécurité grandissante sur les axes de distribution.

Toutefois, OCHA précise que toutes les menaces ne sont pas liées aux combats : les cambriolages et vols arrivent en tête, suivis des entraves à la circulation et des actes d'intimidation.

En ce début d'année 2026, ce rapport sonne comme un cri d'alarme, appelant à une protection réelle pour ces humanitaires qui, chaque jour, risquent leur vie pour soulager des populations prises au piège de la crise sécuritaire.