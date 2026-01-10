Congo-Kinshasa: Quelles sont les conditions de fonctionnement d'une unité de traitement des minerais artisanaux ?

Dans la province du Lualaba, la mesure du ministre des Mines, suspendant les activités minières et de commercialisation des entités de traitement de la filière cupro-cobaltifère issues de l'artisanat a été partiellement levée.

Cela, après des manifestations de colère des creuseurs artisanaux dans plusieurs coins de cette province.

Les écoles et commerces sont restés fermés après les affrontements avec la police. Certains véhicules ont été calcinés, des bus caillassés. Profitant de la situation, des inciviques ont tenté de piller les magasins.

Plusieurs blessés graves et de nombreuses arrestations ont été enregistrés, selon les autorités locales. Quelles sont les conditions pour qu'une unité de traitement des substances minérales issues de l'exploitation artisanale puisse fonctionner en toute légalité ?

Franck Fwamba, charge de mission du ministre des Mines et Maitre Schadrack Mukad, président du cadre de concertation de la société civile du Lualaba se sont entretenus à ce sujet avec Jody Daniel Nkashama

/sites/default/files/2026-01/090126-p-f-okapiservicebloc-02-web.mp3