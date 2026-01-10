Sénégal: L'APS doit être assez 'florissante' pour 'reverser des dividendes à l'État', selon le directeur de la communication

Dakar — Le directeur de la communication, Habibou Dia, a dit, vendredi, à Dakar, envisager pour la Société nationale Agence de presse sénégalaise (SN APS) "une montée en puissance progressive" qui puisse permettre à cette entreprise du secteur public de l'information de devenir assez "florissante" pour "reverser des dividendes à l'État".

"L'APS, pour nous, c'est le moteur de l'information gouvernementale, de l'information de l'État. De ce point de vue, nous envisageons une montée en puissance progressive de l'APS. Notre vision, c'est que vous devez être une entreprise tellement florissante que vous devez reverser des dividendes à l'État à la fin de l'année", a dit M. Dia lors d'une cérémonie de présentation des voeux de la direction générale de l'APS aux administrateurs et au personnel de l'agence.

"Notre objectif, en réalité, c'est que le paradigme de gestion managériale doit changer [...] Vous devez être une entreprise florissante, qui génère des dividendes, qui est excédentaire. C'est ça notre vision", a-t-il ajouté en parlant encore de l'APS, une société nationale presque entièrement dépendante de subventions de l'État.

Habibou Dia, s'exprimant en présence du personnel de l'agence, de ses retraités, de son directeur général, Momar Diong, et d'autres personnalités, a parlé d'un "héritage" de l'APS qui "était très lourd en termes de passifs".

"L'une des préoccupations du conseil d'administration était de l'[aider à] éponger les dettes sociales, à [...] être à jour de ses cotisations sociales", a poursuivi le directeur de la communication.

Il a insisté sur la perspective de voir la SN APS générer des "revenus et de la plus-value".

S'exprimant au nom du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, chargé de la tutelle technique de l'agence, il estime qu'il doit être mis fin à son "hébergement" au sein de la Maison de la presse Babacar-Touré.

Autrement dit, l'APS doit avoir son propre siège, selon le directeur de la communication.

"Nous sommes en train de faire un plaidoyer pour la revalorisation de la rémunération du service public, car [...] le service que l'État vous demande de faire a un coût", a-t-il dit.

La subvention annuelle d"'un peu plus de 1 milliard de francs CFA que vous recevez est loin d'être insuffisante. Elle doit être [...] revalorisée" a dit Habibou Dia.