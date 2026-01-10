Sénégal: Ousmane Sonko relève la faiblesse 'inquiétante' du commerce sénégalo-mauritanien

Dakar — Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a relevé, vendredi, à Dakar, la faiblesse "inquiétante" des échanges commerciaux entre la Mauritanie et le Sénégal, dont le volume en 2024 était de 65 milliards de francs CFA.

"La faiblesse des échanges commerciaux [...] entre la Mauritanie et le Sénégal est [...] inquiétante", a soutenu M. Sonko lors d'une rencontre avec des hommes d'affaires mauritaniens et sénégalais, à l'occasion de la visite officielle au Sénégal de son homologue de la Mauritanie, El Moctar Ould Djay.

C'est "un échec pour nous tous", a-t-il ajouté, estimant, en présence de M. Djay, que "ce volume aurait dû être 10 fois plus important si on avait levé tous les écueils, y compris les barrières psychologiques".

Les échanges commerciaux sénégalo-mauritaniens sont restés "en deçà de leur potentiel réel", malgré les "liens historiques et culturels profonds" des deux pays, a confirmé le directeur général de l'Agence nationale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux du Sénégal (APIX), Bakary Séga Bathily.

Le volume des échanges commerciaux entre la Mauritanie et le Sénégal "ne reflète ni la complémentarité de nos économies, ni la maturité croissante de nos secteurs privés respectifs", a relevé M. Bathily.

"Le volume total des échanges commerciaux entre le Sénégal et la Mauritanie s'élevait en 2024 à 65 milliards de francs CFA", a-t-il indiqué, le qualifiant de modeste en raison de "la taille cumulée de nos économies et de notre proximité géographique".

La Mauritanie et le Sénégal ont "des opportunités naturelles, des partenariats fondés sur la complémentarité des ressources, des savoir-faire et des marchés", a souligné le directeur général de l'APIX.

Avec la Mauritanie, le Sénégal a réalisé un excédent commercial d'environ 30 milliards de francs CFA en 2024, a indiqué Bakary Séga Bathily.

Le montant des importations sénégalaises en provenance de la Mauritanie s'élevaient à 16,7 milliards en 2024, selon lui.

Les matériaux de construction et les céréales font partie des principaux produits d'exportation du Sénégal vers la Mauritanie, a signalé M. Bathily.

L'aluminium et les produits halieutiques font partie des principales marchandises importées de la Mauritanie, a-t-il dit, jugeant nécessaire d"'accroître significativement le volume des échanges" entre les deux pays.